برشلونة يٌقصى جالاتا سراي من الدوري الأوروبي بمشاركة مصطفى محمد.. فيديو

أقصى نادي برشلونة نظيره جالاتا سراي من منافسات الدوري الأوروبي للموسم الحالي 2021-2022 إثر تغلبه بنتيجة 2-1 في المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس على "تورك تيليكوم آرينا" ضمن منافسات إياب دور الستة عشر من "يوروبا ليج".

بهذه النتيجة تأهل فريق برشلونة إلى الدور ربع النهائي ليواصل مسيرته الجيدة تحت قيادة تشافي في واحدة من المفاجآت السعيدة قبل لقاء الكلاسيكو القادم أمام ريال مدريد، المقرر له يوم الأحد المقبل.

افتتح ماركاو أهداف المباراة في الدقيقة 28 من رأسسية رائعة لصالح فريق جالاتا سراي، قبل أن يرد بيدري من مهارة فنية رائعة في الدقيقة 37، قبل أن يضيف أوباميانج هدف الحسم في الدقيقة 49 من عمر اللقاء من متابعة جيدة لهجمة قوية للبارسا.

وتواجد مصطفى محمد على مقاعد البدلاء منذ بداية المباراة حتى استدعاه المدير الفني ليحل محل الفرنسي جوميز في الدقيقة 63 من عمر اللقاء.

وشهدت المباراة تواجد أعداد كبيرة من المشجعين في محيط ملعب لقاء جالاتا سراي ضد برشلونة حيث ظلت تهتف لفريقها قبل مواجهة الفريق الإسباني قبل انطلاق اللقاء بساعات.

وتعادل جالاتا سراي ضد برشلونة سلبياً في مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين مساء الخميس الماضي على ملعب "كامب نو" معقل البارسا ووسط جماهيره في واحدة من مفاجآت الفريق التركي في البطولة هذا الموسم.

وجاء تشكيل جالاتا سراي كالتالي:

حراسة المرمى: إينياكي بينيا.

الدفاع: فان أنهولت، ماركاو، فيكتور نيلسون، ساشا بوي.

الوسط: كريم أوكتورغلو، سيسالداو، كوتلو، تايلان، ريان بابل.

الهجوم: بيافيتمبي جوميز.

بينما جاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: ديست، بيكيه، جارسيا، ألبا.

خط الوسط: بوسكيتس، دي يونج، بيدري.

خط الهجوم: أداما تراوري، اوباميانج، فيران توريس.

ونجح دومينيك تورنت المدير الفني لفريق جالاتا سراي في تحقيق مفاجأة أمام برشلونة في مباراة الذهاب رغم صعوبة المواجهة خاصة في ظل التألق الكبير للفريق الكتالوني محلياً وقارياً خلال المباريات الماضية وقدرته على الدخول دائرة المنافسة في الدوري الإسباني خلال الجولات الماضية ووصله الى المرتبة الثالثة في جدول الترتيب.