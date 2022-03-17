وزير الزراعة: نستهدف تقليل فجوة السلع الاستراتيجية

قال وزير الزراعة السيد القصير ان الدولة قامت بجهود في ملف التوسع الأفقي في إطار سياسة تحقيق الأمن الغذائي .

واضاف " الدولة قامت بجهود لتوفير مصادر اخرى للمياه مثل تحلية مياه البحر و معالجة المياه.

جاء ذلك خلال فعاليات المنتدى البرلماني الثاني لحزب مستقبل وطن أثناء انعقاد ندوة التدابير والإجراءات التى اتخذتها الحكومة لمواجهة التحديات الحالية

و قال وزير الزراعة انه بفضل توجيهات الرئيس تم إطلاق البرنامج القومي لإنتاج البذور بعد ان كان يتم استيراد ١٠٠٪؜ من البذور مضيفا " بذلك نصل الى بذور ذات تكلفة اقل ايضا "

وتابع نواجه عدد من التحديات ولكن لدينا رؤية متكاملة ، وكشف عن رؤية التنمية الزراعية المستدامة من خلال ثلاث محاور الأول الاتجاه الي تقليل الفجوة للسلع الاستراتيجية عن طريق دعم مشروعات التوسع الأفقي والرأسي.

والمحور الثاني الاتجاه لزيادة الفائض من المحاصيل الزراعية وزيادة التصدير عن طريق التوسع في صادرات الخضر والفاكهة والاتجاه لتصدير سلع جديدة مثل الدواجن والأسماك.

والمحور الثالث تطوير وتحسين الإجراءات الداعمة عن طريق تطوير الخدمات الزراعية الحكومية وهيكلة المؤسسات والإصلاح التشريعي وحصر ورفع كفاءة الأصول غير المستغلة والتحول الرقمي وميكنة الخدمات الزراعية وتحسين مناخ الاستثمار الزراعي وزيادة الفرص الاستثمارية .