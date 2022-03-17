سفيرة مصر ببورت لويس تبحث العلاقات الثنائية مع نائب رئيس الجمهورية الموريشى

جدة - نرمين السيد - التقت الدكتورة علياء سمير برهان، سفيرة جمهورية مصر العربية فى بورت لويس، إيدى بوايسزون، نائب رئيس الجمهورية الموريشى، حيث تم مناقشة العلاقات الثنائية المصرية الموريشية وأهمية تعزيزها فى مختلف المجالات لا سيما الصحة والتعليم والسياحة وتطوير البنية التحتية وغيرها.





وأعرب نائب رئيس الجمهورية الموريشى عن رغبة بلاده فى الاستفادة من الخبرة المصرية فى بناء الكبارى والسدود، خصوصًا فى ضوء الأضرار التى لحقت بالبنية التحتية الموريشية بسبب الإعصارين اللذين ضربًا البلاد مؤخرًا. كما تناول نائب رئيس الجمهورية رغبة بلاده فى الاستفادة من خبرة مصر فى مجال التعليم والتدريب والتدريب الرقمى، فضلًا عن الترويج السياحى لمصر فى موريشيوس فى ظل شغف الموريشيين بمصر وتاريخها. ومن جانبها، أكدت السفيرة على الخبرة المصرية الكبيرة فى بناء الكبارى والسدود التى تستوعب مياه الأمطار أسوة بالمشروع الذى أقامته مصر فى أوغندا، مشيرة إلى أهمية استمرار تعزيز التعاون بين مصر وموريشيوس فى مختلف المجالات ذات الأولوية خلال الفترة المقبلة.

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