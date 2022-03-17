/686405/محمد-علي-خير-القوات-المسلحة-طرحت-مليون-كرتونة-غذائية-وخفضت-كافة-السلع-بمنافذها-للمواطنين

تحدث الإعلامي محمد على ابو الخير، عن التحديات التي قد تواجه اي مجتمع ، منوها ان التحدي الاكبر الذي اتفقت عليه الحكومات في كافة الدول، هو الغلاء وارتفاع أسعار السلع الأساسية للمواطن مضيفا:” الغلاء يطير النوم من عين المسؤول قبل المواطن” .

حل مشكلة الغلاء على الرغم من أن الأزمة عالمية

وتابع محمد علي خير خلال تقديمه برنامج المصري افندي المذاع على قناة المحور، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي قامن بلقاء برئيس المخابرات ووزير الداخلية ووزير التموين ورئيس مجلس الوزراء، والمسئول عن الهيئة الوطنية التابعة للقوات المسلحة من أجل حل مشكلة الغلاء، على الرغم من كونه عالميا وليس الأمر مقتصر على الدولة المصرية”.

تخفيف الازمة على المواطن

وأكمل الاعلامي محمد علي خير :” وجهت رسالة للحكومة الاسبوع الماضي بشان تخفيف الازمة على المواطن، وتحدثت كمواطن بأنه يجب ان تقوم الدولة بكافة اجهزتها لمواجهة الازمة”.

ونوه خير أنه تم العمل على حل مشكلة العيش الحر، ثم بعد ذلك انخفضت أسعار طن الدقيق من ١١ ألفا الي ٨ آلاف جنيهن حيث انها التكلفة التي تتحملها الدولة ويجب على المواطن أن يأخذ احتياجه من العيش”.

محمد علي خير: القوات المسلحة طرحت مليون كرتونة غذائية وخفضت كافة السلع بمنافذها للمواطنين

وناشد خير الحكومة شراء القمح كاش من الفلاح وعدم تركه من التجار، مشيرا إلى ان وزارة التموين طرحت كبونات تصرف من اللجمعيات الاستهلاكية التابعة للوزارة، وهي للطبقات الفقيرة.واكمل:” ان وزارة التموين قررت ان تطرح كراتين رمضان بأسعار تبدأ من 52 جنيه حتى 123 جنيه من أجل توزيعها على الغلابةى، والقوات المسلحة ايضا على بسطاء الوطن وتخفيض أسعار السلع الاساسية بكافة منافذها.