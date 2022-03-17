/686402/النائبة-رقية-الهلالي خطة-عمل-حزب-حماة-الوطن-تهدف-لدعم-الدولة-المصرية-ورفع-العبء-عن-كاهل-المواطنين

أكدت النائبة رقية الهلالي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، علي وجود تناغم بين البرلمان بغرفتيه "النواب والشيوخ" وبين الحكومة غير مسبوق في تاريخ مصر، مؤكدة أن الحكومة حريصة على التكامل مع البرلمان وفقا ما نص عليه القانون والدستور.

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وقالت النائبة رقية الهلالي في تصريحات صحفية علي هامش مشاركتها في فعاليات المنتدي البرلماني الثاني لحزب مستقبل وطن ، إن المنتدى البرلماني الثاني لحزب مستقبل وطن، بمثابة خطوة علي الطريق الصحيح ، في في الحياة السياسية الحزبية في مصر وما ينتج عنها من تعاون مثمر وبناء بين كافة المشاركون من كافة الاحزاب، مؤكدة أن خطة عمل حزب حماة الوطن، تهدف لدعم الدولة المصرية وقيادتها السياسيية الحكيمة، في إنجاز كافة الملفات بشكل عام، ورفع العبء عن كاهل المواطنين بشكل خاص.

النائبة رقية الهلالي: خطة عمل حزب حماة الوطن تهدف لدعم الدولة المصرية ورفع العبء عن كاهل المواطنين

وعبرت نائبة حماة الوطن، عن سعادته بما شهدته من تعاون وتبادل للرؤي والاطروحات والنقاشات التي تمت خلال ندوة التدابير والإجراءات التى أتخذتها الحكومة لمواجهة التحديات الحالية وذلك بمشاركة وزير الزراعة السيد القصير و أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية، مؤكدة أن التحديات التي تواجه المنطقة العربية تقتضي ضرورة التنسيق والتعاون بين الحكومة والمجلس.

المنتدي الثاني لمستقبل وطن يجسد مفهوم العمل الحزبي السياسي في الجمهورية الجديدة

واختتمت النائبة رقية الهلالي، بالشكر والتقدير إلى حزب مستقبل وطن، على هذا المنتدي، وما يتضمنه من جدول أعمال تتعلق بأهم القضايا والموضوعات والملفات التي تعبر عن الشارع المصري ، نتيجة الازمات التي تشهدها الدول في إشارة الي الحرب الروسية الاوكرانية الاخيرة، وتدعياتها وتأثيرها علي المنطقة، وما يتعلق بالملفات الحيوية الخاصة بالمصريين، لافته إلي ان المنتدي الثاني والمنعقد حاليا بمدينة الغردقة، يمثل تجسيداً لمفهوم العمل الحزبي السياسي في الجمهورية الجديدة.

التناغم الموجود بين الحكومة والبرلمان بغرفتيه غير مسبوق

جدير بالذكر ان الجلسة الثانية للمنتدى البرلمانى الثانى لحزب مستقبل وطن ، أنطلقت مساء اليوم، حيث بدأت الفاعليات بعقد ندوة بعنوان (التدابير والإجراءات التى أتخذتها الحكومة لمواجهة التحديات الحالية وذلك بمشاركة وزير الزراعة السيد القصير ووزير المالية د. محمد معيط.ومن المقرر أن يستكمل المنتدي الفاعليات يوم السبت المقبل بعقد ندوة تحت عنوان الجمهورية الجديدة والإنجازات التى تحققت) وذلك بمشاركة وزيرة التخطيط د. هالة السعيد ووزير الإسكان د. عاصم الجزار وزيرة الصناعة نيفين جامع.