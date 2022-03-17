/686400/تتباين-بين-الغموض-والكوميديا-شاهد-الإعلانات-الدعائية-لمسلسلات-شهر-رمضان-2022

طرحت عدد من شركات الانتاج الاعلانات الدعائية لمسلسلات شهر رمضان 2022، والذي بدأ من خلال يقيم المشاهد مدى رغبته في مشاهدة هذا العمل عن غيره من الأعمال الرمضانية المتنوعة، بعضهم حاز على إعجاب الجمهور، والبعض الآخر لقى انتفاضات.

دوت الخليج

برومو مسلسل المشوار

جاء برمو مسلسل «المشوار»، على قمة قائمة الاعلانات الدعائية لمسلسلات شهر رمضان 2022، التي حازت على إعجاب عدد كبير من الجمهور والوسط الفني، وقال محمد رمضان بطل العمل خلال البرومو الدعائي ل «المشوار»: "لازم نحرص من كل حاجة.. ولازم نكون جاهزين برد مقنع»، وفي مشهد آخر: "قريبا كل البيبان هتتفتح. يشارك في بطولة مسلسل «المشوار» كل من الفنان محمد رمضان، ودينا الشربيني، وإياد نصار، وصبري فواز، وأحمد كمال، وصبري عبدالمنعم، وبيومي فؤاد، وعمرو عبدالجليل، وغيرهم، ومن تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.

مسلسل سوتس

غلب على الاعلان الدعائي لمسلسل «سوتس»، حالة من التشويق والاثارة، خاصة مع ظهور آسر ياسين في في نيولوك جديد، يسيطر عليه شخصية الكارزيما، شخص حازم، يلاحظ تصرفاته وتصرفات من حوله، واثق من نفسه، عليه علامات الغموض والغضب، ولم يظهر في البرومو سوا آسر ياسين أمام الفنانة ريم مصطفى التي تشارك في رمضان 2022 بعملين دراميين.

مفاجآت مسلسل الكبير 6

طرح المنتج تامر مرسي برومو الجزء السادس من مسلسل «الكبير أوي 6»، المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل 2022، والذي سيطر عليه حالة من الكوميديا المفرطة بين أهالي المزريطة، ومن بين الفنانين الذين ظهروا لأول مرة في العمل، أحمد شيبه وهو يحيي فرح الكبير أوي، ورحمة أحمد التي تلعب دور زوجة الكبير، فضلًا عن الطفلان يوسف صلاح بطل فيلم «الغزالة رايقة»، والطفل المعجزة عبد الرحمن.

فاتن آمل حربي

عكس برومو «مسلسل فاتن أمل حربي» المعاناة التي تعيشها نيللي كريم خلال أحداث المسلسل من ظلم وقهر زوجي وكذلك من معاناة في قضية الانفصال عن زوجها، ويشارك في بطولة العمل كلا من نيللي كريم عدد من الأبطال منهم وشريف سلامة، وجيلان علاء، ومحمد التاجي، وهالة صدقي، ومحمد الشرنوبي، فادية عبدالغني.

جزيرة غمام

طرحت قناة الحياة، الناقلة للعمل، البرومو الدعائي لمسلسل "جزيرة غمام" المقرر أن يدخل ضمن منافسة مسلسلات شهر رمضان 2022، ظهر به ملامح الشر على الشخصية التي يقدمها الفنان طارق لطفي حيث يقول: "الصبر زادي وزوادي"، ويأتي صوت الفنان رياض الخولي وهو يحذر من زوبعة قوية ستأتي على الجزيرة، أما الفنان فتحي عبد الوهاب والفنان أحمد أمين فظهرا في ثوب شخصيات منكسرة، وطغت الملامح الحزينة على الفنانة وفاء عامر.