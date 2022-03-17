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رئيس زراعة النواب بالمنتدى البرلمانى لمستقبل وطن: مصر شهدت  تحقيق رؤية الرئيس في إضافة ٤ مليون فدان للزراعة

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/686398/رئيس-زراعة-النواب-بالمنتدى-البرلمانى-لمستقبل-وطن-مصر-شهدت- تحقيق-رؤية-الرئيس-في-إضافة-٤-مليون-فدان-للزراعة

قال النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، ان البرنامج الانتخابى للرئيس عبد الفتاح السيسي تضمن إضافة أربعة مليون فدان للرقعة الزراعية، وهو ماتم اضافته بالفعل، عبر مشروعات الاستصلاح الزراعى المختلفة، الأمر الذى يؤكد الرؤية الثاقبة والمستقبلية للرئيس السيسي، موجها التحية له علي تلك الرؤية والجهود.، حيث كانت المساحة الزراعية ٦ مليون فدان وتم إضافة نحو ٣.٧ مليون فدان

 

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جاء ذلك خلال فعاليات المنتدي البرلماني الثاني لحزب مستقبل وطن اثناء تعقيبه علي كلمة وزير الزراعة السيد القصير مساء اليوم الخميس.

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رئيس زراعة البرلمان بالمنتدى البرلمانى لمستقبل وطن: مصر شهدت  تحقيق رؤية الرئيس في إضافة ٤ مليون فدان للزراعة

وأضاف الحصرى، ايضا الحكومة تبذل مجهود رائع من خلال تنفيذ المشروعات الضخمة  لدعم المزارع المصرى الذى يستحق منا كل التحية نظرا لأنه لم يترك فأسه رغم التحديات والأزمات التى مرت بها البلاد 

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وتابع، أيضا ما حدث في أزمة  كورونا ولم تستطيع العديد من الدول مواجهتها، الا ان مصر لم تشهد عجز أو نقص في أى سلعة غذائية بفضل المزارعين.

رئيس زراعة البرلمان بالمنتدى البرلمانى لمستقبل وطن: مصر شهدت  تحقيق رؤية الرئيس في إضافة ٤ مليون فدان للزراعة

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وأشار رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلي سلسلة المشروعات والمبادرات التى تقوم بها الدولة منها حياه كريمة وتأهيل الترع الذى يضمن توفير  وتوصيل المياه لنهايات الترع، وكذلك مبادرة تطوير الرى لتوفير كميات من المياه للزراعة

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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