/686396/النائب-ياسر-عمر-لوزير-الزراعة-بالمنتدى-البرلمانى-لمستقبل-وطن-نقترح-أن-نبدأ-بأنفسنا-كنواب-لدعم-جهود-الرى-المطور-بالمحافظات

أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أهمية الإهتمام بملف الأسمدة والتغلب على إشكالياته بشكل نهائى يصب فى صالح الفلاح المصرى، مؤكدا على أن البرلمان والحكومة يبذلان جهد كبير فى هذا الملف ولابد أن تصل نتائجه لصالح الفلاح على أرض الواقع.

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جاء ذلك فى كلمته بفعاليات الجلسة الثانية للمنتدى البرلمانى الثانى لحزب مستقبل وطن، المنعقد بمدينة الغردقة، بحضور وزير الزراعة السيد القصير، ود.أحمد كوجك، نائب وزير المالية، حيث استعراض كل الإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها تجاه كافة التحديات التي تواجه الدولة المصرية.، ويشارك بالمناقشات النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والنائب أحمد شلبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، والنائب هشام هلال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، والنائب محمد عزمى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

النائب ياسر عمر لوزير الزراعة بالمنتدى البرلمانى لمستقبل وطن:" نقترح أن نبدأ بأنفسنا كنواب لدعم جهود الرى المطور بالمحافظات"

ولفت النائب ياسر عمر إلى أنه يتمنى أن يتم تثبيت سعر الطاقة للقوى المحركة للفلاحين والمنتظر أن يتم مع شهر يوليو المقبل، مؤكدا دعمه لجهود الرى المطور من خلال تحركات على أرض الواقع مقترحا أن يبدأ النواب بأنفسهم فى دوائرهم حيث تطبيق الرى المطور لمن يملك حيازة زراعية ومن بعده سيتقبله المواطن العادى خاصة أن الثقافة لا تتغير إلا بواقع على الأرض وخاصة مع أهالينا الفلاحين وبمختلف دوائر الصعيد.

وكان السيد القصير، وزير الزراعة، أكد دعم القيادة السياسية للتنمية الزراعية المصرية بشكل مختلف، وهو ما حقق نتائج إيجابية فى الشارع المصرى طوال الفترة الأخيرة وخاصة فى ضوء التحديات التى تواجه الدولة المصرية سواء من تداعيات كورونا أو التحديات الأخرى بشأن التضخم وإرتفاع الأسعار. وغيرها من التحديات الأخرى ، مؤكدا على أنه رغم هذه التحديات إلا أنه يتم العمل فى ضوء حلول تحقق النتائج الإيجابية.