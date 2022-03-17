/686395/مصطفى-بكريمنتظرين-إجراء-تعديل-وزارى-مش-كل-الناس-بتشتغل-زي-الرئيس-السيسي

قال الإعلامي مصطفى بكري أن الدكتور أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية تحدث اليوم خلال كلمته بالمنتدى البرلماني لحزب مستقبل وطن، عن الأزمة العالمية بسبب الحرب الروسية الاوكرانية، منوها أن العالم يشهد أزمة في الاسعار ربما لم يشهدها منذ 2008، ولكن هذا لا يبرر عدم وجود مسئولية مجتمعية وحكومية.

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وتابع الإعلامي مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد:" الغلابة والطبقة المتوسطة بتعاني، والرئيس قال قبل ذلك أتمنى ان المواطن المصري يحصل على مرتب مش أقل من 20 ألف جنيه، لتحمل الأعباء".

مصطفى بكري:«منتظرين إجراء تعديل وزارى.. مش كل الناس بتشتغل زي الرئيس السيسي»

واستكمل الإعلامي مصطفى بكري:" أن الأزمة العالمية ألقت بظلالها على المواطنين، ولكن يجب ان يتم الحذر من لغة التحريض السائدة ، لأن البلد دي مش بلد الحكومة فقط ولكنها بلد الجميع".

واستكمل موسى:" عارفين حالة المواطنين، ولن نقول سواء الواقع والحقيقة، لان كل مواطن مصري من حقه أن يعيش في امان".

مصطفى بكري ينتقد أداء بعض الوزراء

واكمل:" احنا شعب طموحاته بسيطة يريد السترة ودفع فواتير الكهرباء".

وتابع الإعلامي مصطفى بكري منتقدا أداء بعض الوزراء قائلا:" ليس كل الوزراء يقوموا بالعمل مثل الرئيس السيسي وفي ناس عايزة تمشي لأن في أماكن مافيهاش شغل ومنتظرين التعديل الوزاري".

فيما طالب الاعلامي مصطفى بكري بضرورة متابعة الاسواق ووضع رقابة عليها لان حجم المعاناة كبير وغلاء الاسعار يؤثر على المواطنين، مضيفا:” يجب على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي باستمرار الجهود والتخفيف من حجم المعاناة لدى المواطنين في خضم الأزمة الحالية".

لا يجب استفزاز المواطنين بمبررات غير واقعية

واستطرد :" رئيس الدولة قال ان الناس بتعاني لذلك لا يجب استفزاز المواطنين بمبررات غير واقعية، مضيفا:” المواطنين قد شهدو معاناة كبيرة الفترة الماضية من تبعيات الازمة العالمية بين روسبا وأوكرانيا، موضحا انه يوجد لغة تحريض هذه الايام عبارة عن اجندة سياسية مدبرة من الخارج.