وصول بعثة الزمالك إلى أنجولا استعداداً لمواجهة بترو أتلتيكو

/686393/وصول-بعثة-الزمالك-إلى-أنجولا-استعدادا-لمواجهة-بترو-أتلتيكو

وصلت بعثة الزمالك أنجولا عقب رحلة استغرقت 7 ساعات، على متن طائرة خاصة استعدادا لمواجهة بترو أتلتيكو الأنجولي بعد غداً السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2021-2022.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وفور الوصول للمطار خضعت البعثة بالكامل لمسحة للكشف عن فيروس كورونا قبل التوجه الى مقر الإقامة.

وكانت بعثة الزمالك توجهت الى أنجولا في الثانية عشر والنصف ظهر اليوم .

واختار البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك قائمة تضم 22 لاعباً للسفر إلى أنجولا وهم:

قائمة الزمالك أمام بترو أتليتكو:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل، محمد عواد، السيد عطية.

خط الدفاع: محمد عبد الغني، محمود حمدي الونش، حسام عبد المجيد، عبد الله جمعة؛ محمد عبد الشافي، أحمد فتوح، حازم إمام، حمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، محمد أشرف روقا، يوسف أوباما، إسلام جابر، أحمد سيد زيزو، محمد أوناجم، أشرف بن شرقي .

خط الهجوم: رزاق سيسيه، عمر السعيد وسيف الجزيري.‎

غياب محمود علاء

ومن المقررغياب محمود علاء مدافع نادي الزمالك عن مباراة الفريق القادمة أمام نظيره بترو أتلتيكو الأنجولي ضمن منافسات دوري ابطال إفريقيا.

سيغيب محمود علاء عن مباراة بترو أتلتيكو وذلك بعد حصولة علي ثلاثه كروت صفراء.

ويستعد الزمالك لمواجهة بترو أتليتو الأنجولي، يوم السبت القادم، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وودع الزمالك البطولة بشكل رسمي بعد خسارته اللقاء الأخير أمام الوداد، بجانب فوز بترو أتليتكو على ساجرادا ليطيح بالقلعة البيضاء خارج البطولة قبل نهايتها بجولتين.