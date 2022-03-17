منى عبد الغني في أول ظهور لها بعد الحادث: «الحمد لله لسه فيا لسان أذكر ربنا»

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تعرضت الإعلامية منى عبد الغني خلال الأيام الماضية، لحادث ونُقلت على إثره لمستشفى دار الفؤاد بـ 6 أكتوبر، وظهرت منى اليوم لأول مرة في فيديو عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك» كما كشفت عن تطور حالتها الصحية.

دوت الخليج يرصد لكم تفاصيل فيديو أول ظهور لـ منى عبد الغني بعد تعرضها للحادث وذلك خلال السطور القادمة.

أول ظهور لـ منى عبد الغني

كشفت الإعلامية منى عبد الغني خلال الفيديو عن تطورات حالتها الصحية وقد حرصت منى خلال الفيديو على تهنئة المسلمين بليلة النصف من شعبان، وكذلك طمأنتهم على حالتها الصحية وأنها تحسنت.

وقالت منى عبد الغني في الفيديو: حبيت أعمل الفيديو عشان ما أفوتش ليلة النصف من شعبان وكمان حبيت أطمن كل الناس اللي سألت عليا واللي ما سألوش هي حادثة جت في العربية وكسرين في الضلوع وشوية كدمات.

وتابعت منى عبد الغني، قائلة: أنا الحمد لله لسه ليا لسان أذكر ربنا وأحمده، بفضل الله وبفضل دعائكم ربنا هيعافيني وأرجع أشوفكم تاني.

إصابة منى عبد الغني بفيروس كورونا

وقد أصيبت عبد الغني، بفيروس كورونا المستجد المعروف علميا باسم «كوفيد 19»، في أولى ايام شهر فبراير الماضي، واعلنت ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فكتبت: بعتذر لكل الناس اللي سألوا عليا ومقدرتش ارد، وبطمنكم بس من كام يوم تم تشخيصي بفيروس أومیکرون، لكن الحمد لله بتعافى حاليًا وبتماثل للشفاء، خلوا بالكم على نفسكم ضروري اليومين دول.. وربنا يعديها على خير».

وبعدها بأسبوع أعلنت شفائها من الفيروس، فقالت: «الحمد لله الذي عفاني وربنا شفاني تماما من أوميكرون، وبعمل الفيديو عشان الناس اللي قلقت عليا وسألت عليا.. الفضل كله يرجع لربنا ودعاءكم.. أنا مشفتش كده. كمية ناس كبيرة بتدعيلي بظهر الغيب، بشكركم جدًا على وقوفكم جنبي.. فكرة اللي يقولك دور أوميكرون زي دور البرد مبيموتش.. هو آه مبيموتش ولكن بيموت الإنسان في اليوم خمسين مرة من الألم في الجسم والدماغ والرشح وقلة النوم».

أعمال منى عبد الغني

على الصعيد الآخر، تقدم منى عبد الغني برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، مع هبة الأباصيري وإيمان عز الدين، على قناة «CBC» من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثالثة عصرًا.