/686391/نسرين-البغدادي-إذا-أردت-أن-تنظر-لتقدم-المجتمع-فأنظر-للمرأة

قالت نسرين البغدادي عضو المجلس القومي للمرأة إن الإجتماع الوزاري الأفريقي عن المرأة وأن هذه الفاعلية دائما يكون فيها تقديم ملف في تقدم المرأة المصرية وما أحدثته من نقلات نوعيه، مشيرة إلى أن أي مجتمع تريد أن تنظر إليه وعلى مدي تقدمه فعليك بالنظر إلى المرأة.

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وأضافت البغدادي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" تقديم الإعلامي محمد على شردي، المذاع على قناة "الحياة" الفضائية، أن هذه الفاعلية الدولية دائما وابدا تكون مناسبة لشرح الأوضاع المجتمعية بالنسبة للمرأة، وهذه الفاعلية أهتمت أيضا بتمكين المرأة في إطار التغير المناخي وفي إطار ما سوف تقوم به مصر من عقد قمة الطراف في نوفمبر.

الفاعلية أهتمت أيضا بتمكين المرأة في إطار التغير المناخي

وتابعت عضو المجلس القومي للمرأة أن القيادة السياسية في مصر تعطي للمرأة دورا كبير في المشاركة في المجتمع المدني وفي إشغال جميع المناصب في الدولة في هذا الوقت عكس السابق تماما.

وأوضحت نسرين البغدادي أن الدكتورة مايا مرسي قامت اليوم خلال الاجتماع وشرحت رؤية مصر بالنسبة لموضوع المرأة والبيئة وتغيير المناخ، وذكرت 7 محاور وقالت أننا نعمل على أساليب بتراعي إحتياجات المرأة من خلال عمليات التكييف والتخفيف من حدة تداعيات التغيير المناخي.

وكانت قد شاركت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، ورئيس وفد مصر المشارك في أعمال الدورة 66 للجنة وضع المرأة، في اجتماع رؤساء الوفود العربية المشاركة في أعمال الدورة 66 والذي عقد على مستوي رؤساء الوفود وبمشاركة هيفاء أبوغزالة، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، والسفير ماجد عبدالفتاح رئيس بعثة جامعة الدول العربية في نيويورك، والسفير اسامة عبدالخالق رئيس بعثة مصر في نيويورك.