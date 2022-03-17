/686390/يفوقوا-الـ-20-عمل-خريطة-مسلسلات-شهر-رمضان-2022

أيام قليلة تفصلنا عن حلول شهر رمضان 2022، والذي يُعد منصة لعرض مسلسلات متنوعة بين الكوميدي، الاجتماعي والوطني، وكل منها يجذب انتباه شريحة معينة من الجمهور.

وفي هذا الصدد، يرصد موقع دوت الخليج القائمة كاملة لمسلسلات شهر رمضان 2022.

مسلسل «أحلام سعيدة»

المسلسل ينتمي للدراما كوميدية من واقع حياة 4 سيدات مختلفات في الطباع، تحدث بينهم العديد من المواقف التي تعتمد علي كوميديا الموقف، وظهرت يسرا خلال الإعلان وهي نائمة ثم تستيقظ مفزوعة من نومها.

مسلسل «أحلام سعيدة» من بطولة النجمة يسرا، غادة عادل، مي كساب، شيماء سيف، نور محمود، نبيل نور الدين، هشام إسماعيل، تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج جمال العدل.

مسلسل «ملف سري»

يحكي مسلسل «ملف سري» الأحداث التي وقعت بعد عام 2013 والفساد الذي سيطر على البلاد خاصة من بعض رجال الأعمال، وتتمثل قضايا الفساد في عائلة «المالكي»، التي تقع في يد المستشار يحيى عز الدين الذي يجسده الفنان هاني سلامة، فيبدأ في محاربتهم حتى يهددوه بقتل أهله، وفي طريقه لكشف الفساد يتعرف على ابنة هارون المالكي التي تساعده في هذه الحرب.

مسلسل «ملف سري» من بطولة هاني سلامة، أحمد بدير، أنوشكا، هنا شيحة، محسن محيي الدين، ماجد المصري، مادلين طبر، عائشة بن أحمد، وغيرهم من النجوم، والعمل تأليف محمود حجاج، ومن إخراج حسين البلاسي، وإنتاج ريمون مقار.

مسلسل «العائدون من داعش»

المسلسل قصة حقيقية من ملفات المخابرات العامة المصرية ، و الفكرة العامة للعمل تتناول إعادة تدوير الإرهاب وتصديره إلى مصر عبر العائدون من تنظيم داعش ، كيف تم إعدادهم هناك وصناعتهم من إجل إعادتهم إلى مصر لنشر الإرهاب ، والأهم كيف واجهت الدولة المصرية هذا التحدي بخطة استباقية ورؤية مستقبلية جعلتها تتعامل مع هذا المخطط مبكرًا .

يشارك في مسلسل العائدون الذي كتبه باهر دويدار وأخراجه أحمد نادر جلال عدد كبير من النجوم على رأسهم أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبدالمغنى، محمد فراج، وجيهان خليل، إسلام جمال، محمد عز، هاجر الشرنوبى، ميدو عادل، صبرى عبدالمنعم، وعدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم محمد ممدوح وكذلك نجوم عرب منهم أحمد الأحمد وجنيد زين الدين.

مسلسل «في بيتنا روبوت 2»

مسلسل «فى بيتنا روبوت 2» بطولة هشام جمال، شيماء سيف، عمرو وهبة، ليلى زاهر، دنيا ماهر، محمد أوتاكا، طه دسوقى، مى دياب، وتأليف أحمد محيى وأحمد المحمدي وإخراج أسامة عرابى، وتستكمل أحداث العمل بمعاناة ليلى أحمد زاهر من مشاكل الحمل ودخول زوجها هشام جمال فى صراعات مع شركة منافسة تصنع الروبوت.

ويحكي المسلسل قصة يوسف مهندس برمجيات شاب ، يقوم بتطوير نموذجين من البشر الآليين، أولهما على هيئة أنثى اسمها زومبا والثاني على هيئة ذكر يسميه لذيذ عمرو وهبة، ليقوم الاثنان بمساعدته في شركته ومساعدة زوجته سارة على القيام بأعمالها المنزلية.

مسلسل «المشوار»

يجسد محمد رمضان ودينا الشربينى دور زوجين، ويعملان باليومية فى إحدى شركات الملاحة بمنطقة المكس فى مدينة الإسكندرية، ويواجهان العديد من الصعوبات فى حياتهما، وتكشف الأحداث حكاية ماهر الذى يجسده محمد رمضان وزوجته ورد «دينا الشربينى» مع توالى الحلقات فى إطار اجتماعى مشوق.

العمل، بطولة محمد رمضان، دينا الشربيني، احمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد سعيد عبد الغنى، خالد أنور، خالد كمال، ، كارولين خليل، محمد عز، ندا موسى، محمود الليثى، حنان يوسف، سارة عبد الرحمن، محسن منصور، سما إبراهيم، محسن منصور، احمد كمال وتأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين.

مسلسل «يوتيرن»

تدور أحداث مسلسل «يوتيرن» حول ضابطة ملاحة بحرية تدعى «يارا الكردي» وتؤدي دورها ريهام حجاج، تتخلى عن عملها ومستقبلها المهني من أجل زوجها «يوسف»، الذي يجعلها تترك كل ما تحب من أجله حتى جعلها تقطع علاقتها بابن خالتها وصديق طفولتها بسبب غيرته عليها، ولكن يقع حادث سير يغير مجرى أحداث المسلسل.

يشارك في بطولة مسلسل «يوتيرن» بجوار ريهام حجاج كل من: توفيق عبدالحميد، كريم قاسم، عبير صبري، صفاء الطوخي، محمد كيلاني، محمود حافظ، وغيرهم من الفناين، والعمل من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.

مسلسل «الكبير 6»

مسلسل «الكبير أوى 6» بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، مع الاستعانة بضيف ضيوف الشرف في كل حلقتين من حلقات الجزء السادسوعدد من ضيوف الشرف منهم ماجد الكدوانى، حمدى الميرغنى، وتأليف مصطفي صقر إخراج أحمد الجندي.

مسلسل «بطلوع الروح»

يتم مشاركة العديد من الفنانين الكبار في بطولته، حيث أن الفنانة إلهام شاهين يشاركها في البطولة الفنانه منه شلبي والفنان محمد حاتم والفنان أحمد السعدني والفنان أيمن عزب، كما شارك في البطولة الفنان اللبناني عادل كرم، ويذكر أن ذلك المسلسل يتم تصويره في سوريا ولبنان والعراق، ويتكون مسلسل بطلوع الروح من عدد ال15 حلقة فقط، والعمل يهاجم داعش ويوضح الصورة الصحيحة للإسلام.

مسلسل «Suits بالعربي»

مسلسل «suits بالعربي»، هو النسخة العربية من المسلسل الأمريكى الشهير «suits»، الذي جرى عرض أول مواسمه عام 2011، من سيناريو وحوار محمد حفظي، وياسر عبد المجيد وإخراج عصام عبد الحميد، وبطولة آسر ياسين، أحمد داود، ريم مصطفى، صبا مبارك، تارا عماد، محمد شاهين، أسماء جلال، مصطفى درويش وعدد آخر من الفنانين.

مسلسل «راجعين يا هوى»

مسلسل راجعين يا هوى، بطولة خالد النبوي، ونور اللبنانية، وأحمد بدير، وهنا شيحة، ووفاء عامر، وأنوشكا، وطارق عبد العزيز، وإسلام جمال، ومصطفى درويش، وإسلام إبراهيم، وسلمى أبو ضيف، وآية سماحة ونور خالد النبوي وآخرين.

تدور أحداث راجعين يا هوى، حول حكاية «بليغ أبو الهنا» العائد إلى مصر بعد سنوات من الغياب، ليبدأ بمواجهة كيفية سداد ديون طائلة عليه، نتيجة خسائر تجارته في أوروبا، فيحاول استعادة حقه في الميراث من ورثة أخيه المتوفي، الذين تشتعل بينهم الكراهية والضغائن، لكن دخوله في حياتهم يجعله يواجه مهمة أكثر صعوبة تتمثل في كيفية لم شمل العائلة بالحب والتآخي مجدداً.

مسلسل «جزيرة غمام»

مسلسل «جزيرة غمام»، بطولة الفنانة مي عزالدين، التي تعود لدراما رمضان بعد عرض أخر أعمالها في 2019.

وتدور أحداث قصة مسلسل جزيرة غمام، داخل صعيد مصر في عشرينيات القرن الماضي، حول عائلة «شافع»، التي تضم ثلاثة أبناء وفتاة تدعى سندس، وتحدث جريمة قتل يتورط فيها الابن الأكبر بقتل شقيقه الأصغر وذلك بتحريض من الأخ الأوسط.

وتتصاعد الأحداث في إطار من التشويق والدراما وتتوالى المفاجآت الصادمة خصوصًا مع ظهور القتيل وأنه لم يمت من الأساس، ويظهر في أماكن أخرى، ويهرب القاتل لتبدأ رحلته من خلال حكاية تتضمن قصة في إطار من المفارقات الغريبة والمغامرات المثيرة.

مسلسل «فاتن أمل حربي»

وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإنتاج جمال العدل، ومن إخراج جمال العدل، ويشارك في بطولة العمل نيللي كريم عدد من الأبطال منهم وشريف سلامة، وجيلان علاء، ومحمد التاجي، وهالة صدقي، ومحمد الشرنوبي، فادية عبدالغني، وغيرهم من الفنانين.

تتزوج نيللي كريم خلال الأحداث من شريف سلامة ولديهما طفلين، ويقررا الطلاق، وتعيش بعدها نيللي رحلة من المعاناة والصعاب، ويدور المسلسل في إطار تشويقي اجتماعي.

مسلسل «المداح 2»

مسلسل «المداح»، بطولة الفنانين حمادة هلال، نسرين طافش، أحمد بدير، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، هادي خفاجة، حنان سليمان، محمد عز، محسن منصور، عبير فاروق، محمد الصاوي، وتامر شلتوت، سيناريو وحوار أمين جمال، ووليد أبو المجد، وشريف يسري، والإخراج لأحمد سمير فرج.

مسلسل «مكتوب عليا»

تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حيث يُجسد أكرم حسني، دور «جلال» أحد أبناء الطبقة المتوسطة، إذ يلتقي بأحد العجائز ويمسح على ذراع هذا الشاب بمادة مسحورة موجودة داخل زجاجة مسك، ليتفاجئ الشاب في اليوم التالي أن أحداثه اليومية وكل ما يقع له خلال الساعات المقبلة مكتوب على يديه، ليجد نفسه في ورطة بعد اكتشافه أمورا خطيرة ستحدث له.

يُشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين بجانب أكرم حسني، منهم آيتن عامر، وعمرو عبد الجليل، وهنادي مهنا، وحنان سليمان، وإساعيل فرغلي، وحنان لبيب، ومحمد طعيمة، ولأول مرة في دراما رمضان، محمود السيسي وهلا رشا، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبوذكري.

مسلسل «دايمًا عامر»

«دايما عامر» من بطولة مصطفي شعبان، لبلبة، أحمد الشامي، كريم عفيفي، محمد ثروت، وميرنا نور الدين وعدد كبير من الفنانين، ومن إخراج مجدي الهواري، وكتابة أيمن سليم ومايكل عادل، وتحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح.

مسلسل «توبة»

مسلسل توبة هو قصة مقتبسة من فيلم المشبوه، الذي كان من بطولة عادل إمام وسعاد حسني وفاروق الفيشاوي وسعيد صالح، قدمه المخرج سمير سيف عام 1980، أما المسلسل فهو من بطولة مسلسل توبة عمرو سعد، صبا مبارك، ماجد المصري، محمد لطفي، محمد دياب، أسماء اليزيد، انتصار وحسن أبو الروس، وهو من كتابة ورشة ملوك، إنتاج صادق الصباح وإخراج أحمد صالح.

مسلسل «بيت الشدة»

ويشارك في المسلسل الرمضاني «بيت الشدة»، نخبة من كبار نجوم الدراما والفن المصري والعربي، ومن بينهم، وفاء عامر، أحمد وفيق، مها أحمد، إيهاب فهمي، محمد مهران، محسن منصور، أحمد التهامي، ومدحت تيخا، عبير منير، صبري عبدالمنعم، لبنى ونس، وبسنت حاتم، ندى بهجت، منى العمدة، وعدد من الفنانين، وهو من تأليف ناجي عبد الله، وإخراج وسام المدني، وإنتاج شركة إكسيليفون للإنتاج الفني.

مسلسل «منحنى خطر»

يشارك في بطولة العمل، مصطفى قمر، منذر رياحنة، هالة فاخر، ميريهان حسين، وراندا البحيري وغيرهم.

مسلسل «شغل عالي»

يقوم ببطولة مسلسل «شغل عالي» الفنانة فيفي عبده و شيرين رضا، بجانب انضمام المطرب هيثم سعيد مشاركة ببطولة العمل، كما أعلنت الجهة المنتجة في بيان رسمي، بجانب مشاركة كلا من توني ماهر ومروان يونس وكريم سرور ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، وهو من سيناريو و حوار حسين مصطفى محرم وإخراج مرقس عادل.

مسلسل «وجوه»

يشارك بطولته نخبة من نجوم الفن على رأسهم الفنانة المتألقة حنان مطاوع، لتخوض به المنافسة الرمضانية لعام 2022، ويتكون العمل من حكايتين مختلفتين تماما، كل منهما تدور في 15 حلقة، بقصة مختلفة وأبطال آخرين.

الحكاية الاولى من العمل تحمل اسم «وش تالت»، من بطولة الفنان محمود عبد المغني، وهالة فاخر، وعابد عناني، ونورهان، ورانيا ملاح، وتامر فرج، وتأليف محمد على إبراهيم، وإخراج معتز حسام.

أما الحكاية الثانية فتحمل اسم «وجوه»، يخوض بطولتها الفنان أحمد وفيق، والفنانة جيهان خليل ونخبة من نجوم آخرين، وهي من تأليف محمد علي إبراهيم، وإخراج أحمد حسن.

مسلسل «إنحراف»

يشارك في بطولة مسلسل “انحراف” بجانب الفنانة المتألقة روجينا، الفنان أحمد صفوت ومحمد لطفي وويزو وسميحة أيوب، وقام بكتابة السيناريو مصطفى شهيب ويخرجه رؤوف عبد العزيز.

مسلسل «دنيا تانيه»

يشارك في بطولته الفنانة ليلى علوي، مي سليم، مجدي كامل، أشرف زكي، وفاء صادق، فراس السعيد، سيناريو وحوار حمدي التايه، عمرو مؤمن، إبراهيم الصباغ، إشراف على الكتابة أمين جمال، إخراج أحمد عبد العال.

مسلسل «رانيا وسكينة»

بطولة روبي ومي عمر، و أحمد خالد صالح ليقوم بتجسيد دور البطولة أمام البطلات ، والفنانة صبا الرافعي ، والفنان أوتاكو ، ومحمد رضوان، والفنان نبيل نور الدين، وسليمان عيد ، والمسلسل من تأليف محمد صلاح العزب ، وإخراج شيرين عادل.