/686389/وزير-الزراعة-بالمنتدى-البرلمانى-لمستقبل-وطن-القمح-بخير -ونستهدف-توريد-6مليون-طن-من-الفلاحين-بالموسم-الجديد-بعد-حافز-الرئيس

أكد السيد القصير، وزير الزراعة، دعم القيادة السياسية للتنمية الزراعية المصرية بشكل مختلف، وهو ما حقق نتائج إيجابية فى الشارع المصرى طوال الفترة الأخيرة وخاصة فى ضوء التحديات التى تواجه الدولة المصرية سواء من تداعيات كورونا أو التحديات الأخرى بشأن التضخم وإرتفاع الأسعار. وغيرها من التحديات الأخرى ، مؤكدا على أنه رغم هذه التحديات إلا أنه يتم العمل فى ضوء حلول تحقق النتائج الإيجابية.

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جاء ذلك فى كلمته بفعاليات الجلسة الثانية للمنتدى البرلمانى الثانى لحزب مستقبل وطن، المنعقد بمدينة الغردقة، بحضور وزير الزراعة السيد القصير، ود.أحمد كوجك، نائب وزير المالية، حيث استعراض كل الإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها تجاه كافة التحديات التي تواجه الدولة المصرية.، ويشارك بالمناقشات النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والنائب أحمد شلبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، والنائب هشام هلال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، والنائب محمد عزمى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

ولفت وزير الزراعة إلى أنه رغم التحديات الخارجية إلا أنه توجد تحديات داخلية هى مسئولية جميع المصريين وعليهم دور كبير من أجل مواجهتها منها محدودية الرقعة الزراعية مؤكدا على أنه يتم مواجهتها بجهود الاستصلاح وأيضا محدودية المياه لمصر، ويتم مواجهتها بالترشيد والاستخدام الأمثل بصورة مختلفة، وأيضا التحدى الأخر متعلق بالزيادة السكانية والذى يأكل التنمية بشكل مخيف،وأيضا تحديات التغيرات المناخية وتداعياتها السلبية ، وأيضا تفتت الحيازة الزراعية وتداعيتها السلبية أيضا وتمثل مشكلة كبيرة على عدم تطبيق التكنولوجيا.

وزير الزراعة بالمنتدى البرلمانى لمستقبل وطن" القمح بخير.. ونستهدف توريد 6مليون طن من الفلاحين بالموسم الجديد بعد حافز الرئيس"

وأكد وزير الزراعة بأنه على مستوى السلع والمنتجات فنجحت الدولة المصرية فى تحقيق الفائض من الفاكه والخضر والأرز والذرة الرفيعة، والألبان والدواجن، ومرتقب أيضا الأسماك والمحاصيل السكرية والمشكلة لا تزال بالقمح والمحاصيل الزيتية واللحوم الحمراء والذره الصفراء، ويتم مواجهة هذه التحديات بالتوسع الأفقى، مؤكدا على أن بمناسبة القمح فيوجد احتياطى لمدة 4شهور مع قدوم الموسم الجديد بواقع 3650 فدان قمح بإنتاجية 10 مليون طن، ويتم استهداف تحصيل منه نحو 6مليون طن لصالح الحكومة فى ضوء الحافز الجديد على سعر القمح بزيادة نحو 165جنيه.

وتدخل النائب أشرف رشاد الشريف، ممثل الأغلبية فى الحديث بالتأكيد على أن هناك مسئولية كبيرة على نواب البرلمان من الحزب وخاصة على مستوى الصعيد بالتنسيق مع الأحزاب والقوى السياسية بعمل حملة بالتنسيق مع الحكومة لعمل دورات إرشادية للرى الحديث لأهالينا من الفلاحين ودعم قبوله على أرض الواقع وستتكفل الحكومة بكافة الخبراء ويكون علينا كنواب مسئولية فى التوعية بهذه الجهود على أرض الواقع وسيكون لنا دور فعال فى هذا السياق.

وعاد وزير الزراعة للحديث مرة أخرى مؤكدا توافقه على ما عرضه ممثل الأغلبية والتوعية بجهود الرى الحديث مؤكدا على أنه مشروع قومى والوعى به ضرورة مهمة والدولة تقوم بجهود كبيرة من منطلق مواجهة محدودية المياه وأيضا لتداعياته الإيجابية لصالح الزراعة، مشيرا إلى أن الحكومة لديها استراتيجية واضحة لتحقيق نتائج إيجابية تصب فى صالح الوطن سواء كانت للتنمية الزراعية وأيضا الثروة الحيوانية وأيضا الثروة السمكية.