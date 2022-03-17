/686388/مصطفى-بكري-لمحصلي-الكهرباء-داخلين-على-رمضان-راجعوا-الفواتير-جيدا-وخلوا-عندكم-ضمير

اكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الدولة المصرية تعي معاناة الشعب المصري ، مضيفا اننا لا نغض البصر عن المواطنين الشقيانين، منوها ان ما يقال الان هو الحقيقة لان المواطن المصري من حقه ان يتمتع بكل الحقوق والحريات في ان يعبر عن رأيه ويعيش في أمان”.

وتابع الشعب المصري طموحاته بسيطة ويريد السترة وللقمة العيش الحلال، موجها رسالة لمحصلي الكهرباء:” خلو عندكم ضمير وراجعو الفواتير وخلو عندكم ضمير لان اسعار الكهرباءئ بتكوي الناس .. احنا داخلين على رمضان”.

مصطفى بكري لمحصلي الكهرباء:« داخلين على رمضان راجعو الفواتير جيدا وخلو عندكم ضمير»

وتابع الإعلامي مصطفى بكري، أن أسعار الحديد والأسمنت ارتفعت ارتفع بشكل كبير، مضيفا الأسعار أصبحت في يد القطاع الخاص.. يطلع ويرفع زي ماعايز.. عايزين نرحم الشعب المصري الصبور اللي خاف على بلده.. لان اللعب المصري هو من وقف جمب الدولة في 30 يونيو ".

مصطفى بكري: يجب تكاتف الشعب مع الحكومة ومواجهة الصعوبات

وأكمل الإعلامي مصطفى بكري حديثه:” يجب أن يكون هناك تكاتف مع الحكومة ومواجهة الصعوبات خلال هذه الفترة الصعبة على العالم أجمع”.

تحسين جودة حياة المواطنين

ونوه بكري أن الدولة المصرية تعمل على توصيل كافة المرافق والخدمات للقرى والمراكز من أجل تحسين جودة حياة المواطنين، مضيفا:” الشعب المصري عنده ارادة قوية وعزيمة وأمل في الغد.. والمشاعر الوطنية موجودة في جينات الشعب المصري، ويعي جيدا المخاطر التي تواجهنا”.