/686382/بعد-بتر-ساقه-أول-ظهور-فني-لـ-شريف-دسوقي-في-برومو-مسلسل-دايما-عامر

ظهر الفنان شريف الدسوقي في البرومو الخاص بمسلسل دايما عامر، المقرر عرضه بين مسلسلات شهر رمضان 2022، من بطولة مصطفى شعبان، وقام رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتناقل هذا الإعلان لظهوره به.

دوت الخليج يرصد ظهور شريف الدسوقي في البرومو الرسمي لمسلسل دايما عامر

شريف دسوقي في مسلسل ديما عامر

أوضح الإعلان الدعائي لمسلسل دايما عامر الظهور الأول للفنان شريف الدسوقي، بعد ما تعرض له من عملية بتر ساقه في العام الماضي، وظهر في المشهد وهو جالس على كرسي متحرك دون الاستعانة بطرف صناعي أو عكاز.

مسلسل ديما عامر بين مسلسلات شهر رمضان 2022

كُتب مسلسل دايما عامر ورشة من الكتاب الشباب بقيادة الكاتب المؤلف أحمد عبد الفتاح، ويتشارك في بطولته كل من مصطفى شعبان، ميرنا نور الدين، لبلبة، صلاح عبد الله، عمرو عبد الجليل، كريم عفيفى، محمد ثروت، أحمد الشامى، سما إبراهيم ولمى كتكت كما جمع العمل الفنان مصطفى شعبان مع المخرج مجدى والهوارى للمرة الثالثة، بعد النجاح القوي الذي حققاه معًا في في مسلسلي الزوجة الرابعة عام 2012، ومزاج الخير عام 2013.

أبطال مسلسل دايما عامر يروجون للعمل عبر السوشيال ميديا

نشر أبطال مسلسل ديما عامر البوسترات الخاصة بشخصياتهم التي يقدمونها في المسلسل، من خلال حساباتهم الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، ومن بينهم بطل العمل مصطفى شعبان الذي علق على البوستر وكتب: "على البركة" وأضاف هاشتاج ديما عار، وهاشتاج آخر رمضان، وعدد من الهاشتاجات الأخرى.

كما فعلت ميرنا نور الدين التي نشرت البوستر الخاص بها، وعلقت بنفس ما كتبه مصطفى شعبان، وأشارت إلى نجوم وصناع المسلسل، وقام كريم عفيفي بنشر البوستر الدائي لمسلسل ديما عامر، وكتب: "توكلنا على الله"، وأشار هو الآخر لكل أبطال المسلسل.

محمد ثروت في مسلسل دايما عامر

شارك محمد ثروت متابعيه على الإنستجرام بالبوستر الدعائي الرسمي لمسلسل ديما عامر، المقرر عرضه بين مسلسلات شهر رمضان 2022، الذي جمعه بعدد من الأبطال موهم مصطفى شعبان، محمد محمود، نضال الشافعي وكريم عفيفي، وكتب: "ديما عامر" وصاحب التعليق بهاشتاج رمضان 2022.