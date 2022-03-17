التعادل الإيجالي 1-1 يحسم الشوط الأول بين جالاتا سراي ضد برشلونة

تعادل فريقا جالاتا سراي ضد برشلونة إيجابياً بنتيجة 1-1 خلال فعاليات المباراة المقامة بينهما حالياً على "تورك تيليكوم آرينا" ضمن منافسات إياب دور الستة عشر من بطولة الدوري الأوروبي للموسم الجاري 2021-2022.

افتتح ماركاو أهداف المباراة في الدقيقة 28 من رأسسية رائعة لصالح فريق جالاتا سراي، قبل أن يرد بيدري من مهارة فنية رائعة في الدقيقة 37.

واستحوذ نادي برشلونة على معظم أوقات المباراة الا أن دفاعات جالاتا سراي والتأمين الكامل مع المرتدات ساهم في خطورة الفريق التركي.

وتواجد أعداد كبيرة من المشجعين في محيط ملعب مباراة جالاتا سراي ضد برشلونة حيث ظلت تهتف لفريقها قبل مواجهة الفريق الإسباني قبل انطلاق اللقاء بساعات.

وتعادل جالاتا سراي ضد برشلونة سلبياً في مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين مساء الخميس الماضي على ملعب "كامب نو" معقل البارسا ووسط جماهيره في واحدة من مفاجآت الفريق التركي في البطولة هذا الموسم.

ويأمل الدولي المصري مصطفى محمد في التسجيل خلال مباراة اليوم بعد تألقه في الفترة الحالي مع ناد جالاتا سراي حيث سيصبح ثاني لاعب مصري يحرز في صفوف برشلونة بعد محمد النني مع ارسنال.

وجاء تشكيل جالاتا سراي كالتالي:

حراسة المرمى: إينياكي بينيا.

الدفاع: فان أنهولت، ماركاو، فيكتور نيلسون، ساشا بوي.

الوسط: كريم أوكتورغلو، سيسالداو، كوتلو، تايلان، ريان بابل.

الهجوم: بيافيتمبي جوميز.

بينما جاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: ديست، بيكيه، جارسيا، ألبا.

خط الوسط: بوسكيتس، دي يونج، بيدري.

خط الهجوم: أداما تراوري، اوباميانج، فيران توريس.

كما يسعى مصطفي محمد إلى الحصول على دفعة معنوية قوية قبل الانضمام إلى معسكر منتخب مصر استعدادا لمباراتي السنغال في التصفيات الإفريقية النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، والمقرر إقامتهما يومى 25 و29 من شهر مارس الجاري.

ونجح دومينيك تورنت المدير الفني لفريق جالاتا سراي في تحقيق مفاجأة أمام برشلونة رغم صعوبة المواجهة خاصة في ظل التألق الكبير للفريق الكتالوني محلياً وقارياً خلال المباريات الماضية وقدرته على الدخول دائرة المنافسة في الدوري الإسباني خلال الجولات الماضية ووصله الى المرتبة الثالثة في جدول الترتيب. ويشارك مصطفى محمد في تشكيل جالاتا سراي بشكل أساسي تحت قيادة المدير الفني الجديد دومينيك تورنت وهو الأمر الذي عاد بالنفع على اللاعب الذي تألق بشكل كبير خلال مباراة فريقه الماضية أمام بشكتاش في الدوري التركي واستطاع أن يقوم بصناعة هدفي فريقه. وسبق أن واجه برشلونة نظيره جالاتا سراي فى 9 مناسبات سابقة عبر التاريخ، لم يحقق فيها الفريق التركي سوى فوز وحيد، وفاز برشلونة بخمس مواجهات، بينما انتهت 3 مباريات بالتعادل. وعلى ملعب "كامب نو" معقل فريق برشلونة، التقى الفريقان 5 مرات، حقق فيها البارسا الفوز فى 3 وخسر مباراة وحيدة وتعادل في مثلها، بينما فاز جالاتا سراي بمباراة على ملعبه، وخسر مباراتين وتعادل مرة وحيدة.

جالاتا سراي ضد برشلونة

جالاتا سراي ضد برشلونة