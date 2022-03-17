سفير مصر فى ليلونجوى يبحث مع نائب وزير الدفاع المالاوى التعاون المشترك

جدة - نرمين السيد - التقى محمد الشريف، سفير جمهورية مصر العربية فى ليلونجوى، هارى مكانداويرى نائب وزير الدفاع المالاوى، حيث أثنى على جهود الدولة المصرية فى تحقيق أجندتها التنموية بخطى حثيثة.





وأشاد نائب وزير الدفاع المالاوى بما تقدمه الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية من دورات تدريبية على مدار السنوات الماضية، والتى ساهمت بشكل فعال فى تأهيل وبناء قدرات الكوادر المالاوية. وأكد السفير المصرى على اهتمام رئيس الجمهورية بالتعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة كأولوية فى السياسة المصرية الخارجية، وشدد على أهمية التعاون بين كل دول القارة ذات الاهتمامات والتطلعات والتحديات المشتركة، فضلًا عن وقوفها معًا للتغلب على تلك التحديات وتحقيق أهدافها التنموية للنهوض بالقارة والحفاظ على أمنها واستقرارها.

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