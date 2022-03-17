«أثر تطبيق الجودة الشاملة على أداء المؤسسات» .. رسالة ماجستير بمعهد التخطيط

جدة - نرمين السيد - ناقش معهد التخطيط القومى رسالة ماجستير بعنوان "أثر تطبيق نظم الجودة الشاملة على أداء المؤسسات الحكومية المصرية - دراسة حالة "، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء" المقدمة من الباحث أحمد أبو بكر عبدالحافظ، مدير الإدارة العامة للإتاحة والنشر بمركز معلومات مجلس الوزراء لنيل درجة الماجستير.





ورصدت الرسالة آثار تطبيق نظم إدارة الجودة الشاملة والتميز المؤسسى على أداء المؤسسات الحكومية، متخذه من التجربة الرائدة لمركز معلومات مجلس الوزراء حالة للدراسة والتطبيق.

وتطرقت إلى المنهجيات الحديثة والمرنة التى مكنت المركز من تحقيق طفرات فى الأداء العام توج بحصد العديد من الجوائز إقليميا وعالميًا فضلًا عن تحسن ترتيب المركز ضمن مؤشر مراكز الفكر العالمى الصادر عن جامعة بنسلفانيا.

واعتمدت الدراسة على تطبيق منهجية نموذج "إطار التقييم المشترك - CAF" لإدارة الجودة الشاملة، والذى تم تطويره للقطاع العام والحكومى من خلال معهد الإدارة العامة التابع للاتحاد الأوربى ومقره "بروكسيل" والمستوحى من نموذج التميز المؤسسى الأوروبى لإدارة الجودة، حيث يعتمد على تقييم الأداء المؤسسى من زوايا مختلفة من خلال تسعة معايير رئيسية متعلقة بتحليل أداء المؤسسة.

وضمت لجنة الإشراف والمناقشة والحكم كلا من الدكتور محمد ماجد خشبة أستاذ الإدارة العامة بمعهد التخطيط الاستراتيجى مشرفا ورئيسًا، والدكتور محمد حسن توفيق أستاذ الإدارة العامة بالمعهد محكما وعضوا، والدكتورة مها الشال مدير مركز التخطيط والتنمية الصناعية بالمعهد مشرفا مشاركًا وعضوًا، واللواء حمدى حلمى أحمد يوسف رئيس الإدارة المركزية للتخطيط الاستراتيجى بمركز معلومات مجلس الوزراء محكما وعضوًا.

وأثنت لجنة التحكيم على المنهجية وآليات البحث فى الدراسة فضلًا عن الموضوعية فى تطبيق النموذج وأوصت بتعميم التجربة على سائر المؤسسات الحكومية ونشر النسخة النهائية من الرسالة على الموقع الإليكترونى الخاص بالمعهد القومى للتخطيط والإدارة وقررت اللجنة منح الباحث درجة الماجيستير فى التخطيط والتنمية.

وحضر مناقشة الرسالة المهندس أسامة الفيومى رئيس محور تكنولوجيا المعلومات بمركز المعلومات، والمهندس وليد جادو رئيس محور التواصل المجتمعى بالمركز، وغادة زكى مدير إدارة التسويق الإليكترونى ونيفين الحلو مدير وحدة علوم البيانات بالمركز سابقا، وعدد من العاملين بالمركز والباحثين وعائلة الباحث.