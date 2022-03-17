أيمن أشرف: قدر لاعبي الأهلي الضغط دائماً.. ولكن سنتأهل

/686384/أيمن-أشرف-قدر-لاعبي-الأهلي-الضغط-دائما-ولكن-سنتأهل

تحدث أيمن أشرف لاعب النادي الأهلي، حول مباراة الفريق أمام المريخ السوداني، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات من دوري أبطال افريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال أيمن أشرف خلال المؤتمر الصحقفي الخاص بالمباراة: " الأهلي يمتلك لاعبين يمتلكون خبرات عالية، وأستطعنا التتويج ببطزلتين أفريقيا بشكل متتالي، بسبب الخبرات واللاعبيين المميزين في الفريق".

وأضاف: "نحن من وضعنا أنفسنا في هذا الموقف بالمجموعة، ونحن أيضاً من سنحسن من موقفنا، ونتأهل من المجموعة".

وزاد: " سنقاتل من أجل الفوز في المبارتين أمام المريخ والهلال، ولاعبي الأهلي معتادين على الضغط دائما، ولكن في النهاية سنفعل أي شئ يسعد الجماهير لأننا الأهلي".

وأختتم قائلاً: " هذا هو قدر لاعبي الأهلي ضغط مباريات دائماَ خاصة من يشارك في المنتخبات الوطنية، ولكن على أي لاعب يشارك أن يظهر بشكل مميز لأننا نلعب في فريق كبير، ولا ترى غير الفوز دائماً".

قائمة الأهلي لمواجهة المريخ السوداني:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم – ومحمود وحيد - علي معلول - ومحمد عبد المنعم - وكريم فؤاد - ومحمد هاني - وأيمن أشرف.

خط الوسط: حمدي فتحي - وحسين الشحات - وأليو ديانج - وعمرو السولية - ومحمد مجدي أفشة - ومحمد محمود - وطاهر محمد طاهر - ولويس ميكيسوني - وأحمد عبد القادر.

خط الهجوم: حسام حسن - ومحمد شريف – بيرسي تاو.

موسيماني عن مباارة الهلال السوداني

وأوضح موسيماني أنه لا يريد الحديث عن مباراة الهلال في الوقت الحالي، وأن المواعيد يحددها كاف رغم تحفظه على الوضع الحالي، الخاص بأجندة الفريق في المباريات الرسمية، خاصة أن مباريات الأهلي تأتي بعد فترة قصيرة جدا من مشاركات لاعبيه مع المنتخبات الوطنية، وهذا الأمر تكرر في السوبر الإفريقي حيث عاد لاعبو الأهلي للفريق بعد فترة قليلة من المشاركة في البطولة العربية، ثم تكرر الأمر في كأس العالم للأندية عندما وصل اللاعبون وانضموا للفريق في وقت متأخر وبعد انطلاق البطولة.

الفوز هدفنا في النهاية

وأشار المدير الفني إلى أن الأهم للأهلي هو تحقيق هدفه في النهاية من خلال الفوز بالبطولات، مؤكدًا أن مخطط الأحمال كابيللو يدير الأمور بشكل جيد في ظل ضغط المباريات.