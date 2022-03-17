/686381/المالية-الموازنة-الجديدة-تشهد-زيادة-في-الانفاق-على-التنمية-البشرية-وتوفير-السلع

قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن الموازنة الجديدة التى ستتقدم يها الحكومة خلال أيام بها عدد من الأولويات أبرزها الحفاظ على النجاحات السابقة كما ستشهد زيادة كبيرة فى الانفاق الموجة للتنمية البشرية والحماية الاجتماعية وتوفير السلع.

دوت الخليج

المالية: الموازنة الجديدة تشهد زيادة في الانفاق على التنمية البشرية وتوفير السلع

وتابع:" تم الإعلان عن زيادة سعر توريد إردب القمح لجذب أكبر قدر من الإنتاج المحلى لبلادنا وذلك للحد من الاستيراد، وهناك حافز للتوريد لضمان أكبر قدر من الإنتاج المحلى وهناك إتاحة كبيرة جدا لسهولة التوريد، خاصة وأن العالم كله يشهد مشكلة كبيرة فى هذا الأمر ومن ثم هناك خطوات كبيرة فى هذا الصدد".

دعم المصدرين

واستكمل كوجك:" من ضمن الأولويات أيضا بمشروع الموازنة العامة الجديدة ملف دعم المصدرين وخلال 24 شهر سددنا المستحقات القديمة للمصدرين بتكلفة 31 مليار جنيه ل2500 مصدر وهذا الأمر يأتى فى إطار دعم المنتج المحلى ودعم الصناعة الوطنية وإتاحة كل الموارد للمصدرين للمساعدة التصديرية".

الحفاظ على اسعار الكهرباء

وأشار نائب وزير المالية، إلى أنه من ضمن الأولويات أيضا المخصصات المطلوبة للحفاظ على الأسعار الكهرباء التى يتم توريدها لكافة المصنعين، متابعا:" البرنامج القومى "حياة كريمة" كل المخصصات المالية للمبادرة فى العام المالى الجديد من 80 إلى 90 مليار جنيه موجودة فى الموازنة الجديدة.

وأكد كوجك، أنه من ضمن الأولويات فى الموازنة الجديدة أيضا دعم العاملين سواء فى الجهاز الإدارى أو الكيانات الأخرى وأعضاء هيئة التدريس والمعلمين برقم جيد وعلى وجه الخصوص الدرجات الأقل من السلم الوظيفى، وفيما يخص تعيينات المعلمين بوزارة التربية والتعليم تم وضع مخصصات كافية بلغت 3 مليار جنيه لهذا الأمر". ولفت نائب وزير المالية، إلى أن دعم المستثمرين والقطاع الصناعى ويتم التنسيق دائما بين الحكومة والنواب لبحث تطوير الاستثمار وإقرار حزمة من الاقتراحات التى تعالج الاستثمار فى البورصة المصرية.

وأكد كوجك، أنه من ضمن الأولويات ايضا إطلاق استراتيجية توطين صناعة السيارات وسيكون هناك مجموعة كبيرة من الاستراتيجيات خلال الفترة المقبلة لضمان تواجدنا فى الأسواق الدولية بصورة كبيرة ومشرفة وبالتالى سيكون هناك وسائل جديدة فى الموازنة لتمويل هذه المبادرات بما يتناسب مع العصر بداية من سندات التنمية المستدامة التى سيتم التوسع فيها خلال الفترة المقبلة، وكذلك الصكوك السيادية واللائحة التنفيذية للقانون ستصدر خلال أيام لدوره فى تمويل المشروعات القومية، بالإضافة لتنظيم عملية رد ضريبة القيمة المضافة. وتسائل كوجك:" ماذا سنفعل فى التحديات؟، وبالتأكيد الحل الامثل أن نتكاتف مع بعض للحفاظ على الاستقرار الاقتصادى والمالي".