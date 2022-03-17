بطريقة خارجة عن المألوف.. شيرين رضا تحتفل بعيد ميلاد دينا الشربيني في الطائرة «فيديو»

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حرصت الفنانة شيرين رضا على الاحتفال بعيد ميلاد الفنانة دينا الشربيني من خلال نشر مجموعة صور تجمعها بها.

دوت الخليج تنشر صورة شيرين رضا ودينا الشربيني

عيد ميلاد دينا الشربيني

شاركت الفنانة شيرين رضا متابعيها وجمهورها بنشرها صورة تجمعها بالفنانة دينا الشربيني من خلال صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلقت عليها قائلة: "عيد ميلاد سعيد حبيبتي”.

وكانت قبلها الإعلامية بوسي شلبي احتفلت بعيد ميلاد دينا الشربيني من خلال نشرها مقطع فيديو من حفل عيد ميلادها الذي حضره عدد من الفنانات مثل إلهام شاهين، وفيفي عبده وآخرين.

شيرين رضا ودينا الشربيني

وكان الاحتفال على أنغام أغنية برج الحوت للفنان عمرو دياب، وعلقت بوسي شلبي على الفيديو الذي نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام: “كل سنة وانتي طيبة يا حوتة”.

ومن ناحية أخرى شاركت الفنانة دينا الشربيني متابعيها وجمهورها بنشرها مقطع فيديو طريف تقلد خلاله مطرب الراب ويجز عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

رقص دينا الشربيني

وكانت دينا الشربيني ترقص وتغني على أغنية ويجز الجديدة التي تحمل اسم "البخت” حيث حصدت به أكثر من 27 مليون منذ طرحها خلال أيام، وتفاعل معها الجمهور والمتابعين من خلال خاصية التعليقات التي جاءت تتساءل عن قصدها من الأغنية وهل تلمح للفنان عمرو دياب.

دينا الشربيني في رمضان 2022

وفي سياق آخر، تنافس الفنانة دينا الشربيني ضمن السباق الرمضاني لعام 2022، ويشاركها في بطولة العمل عدد من النجوم مثل محمد رمضان، وأحمد مجدي وعمرو عبدالجليل، وأحمد صفوت وآخرين والعمل كان من تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.

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