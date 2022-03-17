أحمد سمير:هناك تحديات كبيرة تواجة الاقتصات المصري بداية من ازمة التضخم العالمي

/686374/أحمد-سميرهناك-تحديات-كبيرة-تواجة-الاقتصات-المصري-بداية-من-ازمة-التضخم-العالمي

قال النائب أحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن هناك تحديات كبيرة تواجه الاقتصاد المصري بداية من ازم التضخم العالمية وصولا بالأزمة الاقتصادية الناتجة عن الأزمة الروسية الأوكرانية.

دوت الخليج

تحديات كبيرة تواجه الاقتصاد المصري بداية من ازم التضخم العالمية

جاذ ذلك خلال تعقيبه علي كلمة الدكتور أحمد كوجك نائب وزير المالية، بفاعليات المنتدى الثانى لحزب مستقبل وطن، بالغردقة.

واضاف سمير، تاتى تلك التحديات وسط ما لدينا من مشروع حياه كريمة واستثمارات كبيرة في الموازنة العامة، مشيرا إلي أن هناك تقارير دولية أشادت بمعدلات النمو في الاقتصاد المصرى، خلال فترة أزمة كورونا حيث حققنا نجاحات لحماية المواطن من تبعات الإصلاح الاقتصادي، وكان من أهم أهم المؤشرات تحقيق أدنى نسبة للدين.

وتابع، الحقيقة انا مشفق فعلا علي الحكومة في إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد.

ووجه النائب أحمد سمير رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، سؤال للحكومة وخاصة وزارة المالية، قائلا: هل هنقدر علي مواجهة التحديات والثبات علي تلك المؤشرات الجيدة ؟

وتابع: علينا الأخذ في الاعتبار ان الأزمة بالكامل مصدرة لنا من الخارج فهل سنستطيع مواجهتها.