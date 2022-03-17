/686373/عبد-الهادي-القصبي-المنتدى-البرلماني-الثاني-يؤكد-قوة-مصر-ونتكاتف-من-أجل-مصلحة-الوطن

قال عبد الهادي القصبي نائب رئيس حزب مستقبل وطن، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، إن حزب مستقبل وطن يستحق الشكر على هذا التنظيم الدقيق بالمؤتمر البرلماني الثاني، الذي يوضح ما وصلنا إليه بتجمع الأحزاب الوطنية ومجلسي النواب والشيوخ.

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وأضاف القصبي، خلال كلمته في ثاني أيام المنتدى البرلماني لحزب مستقبل وطن، أن ما قدمه حزب مستقبل وطن رسالة بأن الدولة المصرية كانت وستظل وتبقى دولة قوية لها وجود، مشددًا أنه في ظل جائحة كورونا، إلا أن فضل الله على مصر كان عظيمًا بتحقيق معدل نمو رغم التحديات.

عبد الهادي القصبي: المنتدى البرلماني الثاني يؤكد قوة مصر

وشدد القصبي، على أن هذا التجمع يبعث رسالة إلى قائد الأمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن السلطة التشريعية والتنفيذية تستطيع التعاون والتكاتف لمصلحة مصر، خاصة وأن هذا الوطن يحتاج لذلك لتكون رسالة أمل في ظل بذل كل مقومات النجاح.

و كان الحزب قد استثمر فرصة استقرار الأوضاع لعقد ذلك المُنتدى الذى تم الإعداد له مُنذ شهر ديسمبر الماضى وتم تأجيله لحين انحسار موجة فيروس كورونا والتقليل من مخاطر الإصابه به.

وشهد اليوم الأول ندوة بعنون (آليات وأوجه التعاون بين الحكومة وأعضاء مجلس النواب والشيوخ)، فضلاً عن إلقاء السيد مُحافظ البحر الأحمر كلمة تتضمن الترحيب بالمُشاركين والتأكيد على دور مثل تلك المُنتديات في تشجيع ودعم السياحة بمدينة الغردقة.

جدير بالذكر أن المُنتدى يشهد 4 ندوات نقاشية يُشارك بها بعض السادة الوزراء وأكثر من 30 ورشة عمل لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وذلك في إطار تبادل الرؤى وتفعيل أوجه التحاور بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.