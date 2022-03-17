/686372/مدحت-العدل-عن-مسلسل-فاتن-أمل-حربي-هيعمل-ضجة-لأنه-عن-النساء-والتتر-من-غناء-أنغام

صرح المؤلف مدحت العدل بعض التصريحات عن تفاصيل أعمال شركة العدل جروب في رمضان 2022 في مداخلة هاتفية له ببرنامج الفيلسوف الذي يقدمه أيمن يونس ويذاع على محطة راديو أون سبورت إف أم، وقد كشف أيضًا كواليس مسلسل أحلام سعيدة لـ يسرا، و ومسلسل يوتيرن لـ ريهام حجاج، ومسلسل فاتن أمل حربي بطولة نيللي كريم.

دوت الخليج يرصد لكم كشف مدحت العدل تفاصيل كواليس بعض من مسلسلات رمضان وذلك خلال السطور القادمة.

مسلسل أحلام سعيدة لـ يسرا

وكشف مدحت العدل إن مسلسل أحلام سعيدة تدور أحداثه في إطار كوميدي لايت، كما قد أشار إلى أن يسرا ستظهر فيه بدور جديد ومختلف، خاصةً بعد تقديمها لأدوار شخصيات جادة في أعمالها الفنية الأخيرة.

وتابع مدحت، قائلًا: بنحب التغيير زي ما عملنا مع نيللي كريم في مسلسل بـ 100 وش، والتغيير جزء أساسي من أسياسات الشركة، وأشار إلى أن شقيقه جمال العدل هو صاحب فكرة ظهور يسرا بشكل مختلف في هذا المسلسل.

مسلسل يوتيرن لـ ريهام حجاج

كما كشف جمال العدل عن بعض تفاصيل مسلسل يوتيرن من بطولة ريهام حجاج، والذي يعود فيه الفنان توفيق عبد الحميد إلى الشاشة بعد غياب دام سنوات، وقد أشاد بموهبة ريهام الذي أشار أنها ستظهر بشكل جديد ومختلف أيضًا.

مسلسل فاتن أمل حربي لـ نيللي كريم

وصرح جمال العدل أن مسلسل فاتن أمل حربي الذي تقدمه شركة العدل في رمضان 2022، وتقدم بطولته الفنانة نيللي كريم، سيكون مفاجأة شهر رمضان المبارك، كما أكد أنه يتوقع نجاحه بشكل كبير في مصر والوطن العربي بشكل كبير، والمسلسل من كتابة إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل.

وحكى عن بعض التفاصيل في مسلسل فاتن أمل حربي، وقال أنه يتناول قضية الأحوال الشخصية بمراجعة علماء من الأزهر، والدكتور سعد الدين الهلالي، وعقب العدل، قائلًا: أعتقد المسلسل ده هيعمل ضجة في العالم العربي لأنه بيتكلم عن أحوال نساء العالم العربي.

تتر مسلسل فاتن أمل حربي لـ نيللي كريم

وأشار مدحت إلى أنه تولى كتابة تتر مسلسل فاتن أمل حربي، وهو من ألحان أحمد جمال العدل، وتقدم المطربة الكبيرة أنغام الأغنية بصوتها، كما صرح عن مقطع من التتر، الذي كان محتواه: أنا مش ضعيفة وليا في الحياة مطرح ومش قابلة أكون كومبارس على المسرح وقادرة زي ما أنجرح أجرح، أنا الإرادة بإيدي الدنيا والأيام ومش قابلة أعيش أوهام ولا دنيا كلام في كلام أنا الإرادة ورغم الصبر على الأحوال.