/686369/التعادل-السلبي-يحسم-نتيجة-مباراة-إيسترن-كومباني-وطلائع-الجيش-بالدوري

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة ايسترن كومباني وطلائع الجيش، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الثالثة عشر من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

شهدت المباراة على العديد من الكرات الخطرة من قبل الفريقين، ولكن بدون أي نتائج إيجابية، والتي جاءت بظهور مدافعي الفريقين والحراس بكل حضور وقوة.

يحتل طلائع الجيش المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 14 نقطة، فيما يحتل إيسترن كومباني المركز السادس عشر برصيد عشر نقاط.

تشكيل إيسترن كومباني ضد نظيره طلائع

فى حراسة المرمى: أحمد بوسكا

فى خط الدفاع: الحسينى طه - كمال أبو الفتوح - أحمد عبد الموجود - محمد صالح

فى خط الوسط: عبدالعزيز موسى -محمود نعيم -أحمد متعب - بليل آيت مالك

فى الهجوم: فراس بن عيفية - أحمد أوفا.

ايسترن كومباني يحقق الفوز الأول بالدوري الممتاز

حقق إيسترن كومباني الفوز على إنبي، بنتيجة هدفين مقابل هدف لإيسترن، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الثانية عشر من منافسات الدوري الممتاز.

تقدم إيسترن كومباني بالهدف الأول في المباراة، في الدقيقة 32 عن طريق عماد ميهوب، وأكد على الفوز أحمد أمين أوفا في الدقيقة 74 من عمر اللقاء.

سجل انبي بهدف التعادل والأول لهم في اللقاء، في الدقيقة الـ 59 عن طريق مصطفى شلبي، فيما أهدر انبي هدف التقدم الثاني في المباراة، ولكن تألق حارس ايسترن ينقذ ويهدي فريقه الفوز.