/686368/النائب-حسام-الخولى-بالمنتدى-البرلمانى-لحزب-مستقبل-وطن-ربنا-أكرمنا-بقائد-عظيم-وحكومة-تقوم-بدورها-ومعارضة-موضوعية

قال النائب حسام الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، إن هناك حالة من الالتزام من قبل النواب جميعهم، النواب والشيوخ فى إطار بناء الجمهورية الجديدة، والجميع يتفق على حب مصر وهذه الصورة داخل الأحزاب السياسية، كما أن هناك تناغم بين البرلمان والحكومة لصالح الوطن والمواطن فى ظل الظروف الخاصة بجائحة كورونا التى تنر بها البلاد.

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جاء ذلك فى كلمته بفعاليات الجلسة الثانية للمنتدى البرلمانى الثانى لحزب مستقبل وطن، المنعقد بمدينة الغردقة، بحضور وزير الزراعة السيد القصير، ود.أحمد كوجك، نائب وزير المالية، حيث استعراض كل الإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها تجاه كافة التحديات التي تواجه الدولة المصرية.، ويشارك بالمناقشات النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والنائب أحمد شلبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، والنائب هشام هلال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، والنائب محمد عزمى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

النائب حسام الخولى بالمنتدى البرلمانى لحزب مستقبل وطن:" ربنا أكرمنا بقائد عظيم وحكومة تقوم بدورها ومعارضة موضوعية"

وتابع:" ربنا اكرمنا بقائد عظيم وحكومة تقوم بدورها، حتى النواب المعارضين يقترحون الحلول قبل عرض وجهات نظرهم والجميع حريص على حب الوطن".

النائب حسام الخولى بالمنتدى البرلمانى لحزب مستقبل وطن:" ربنا أكرمنا بقائد عظيم وحكومة تقوم بدورها ومعارضة موضوعية"

ومن جانبه، قال النائب هشام هلال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة بمجلس النواب، إن المنتدى يساهم فى الوصول لنتاج يرضى جميع الأطراف السياسية، ولا يستطيع احد أن ينكر أن مصر تحت القيادة الوطنية الحكيمة المخلصة تخطو نحو الجمهورية الجديدة، والقضاء على الفساد وبناء هذه الجمهورية الجديدة، وذلك من خلال عدد من المبادرات فى مقدمتها مبادرة "حياة كريمة" والمشروعات العملاقة التى يتم تنفيذها على الأرض والتى تساهم فى تحسين مستوى الخدمة.

وفى ذات الصدد، قال النائب أحمد بهاء شلبى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، إن هذا المنتدى يهدف لتوحيد الرؤى فى قضايا الوطن لخدمة المواطن واختيار الموضوعات يعكس هذه الرؤية الواضحة واهتمام الجميع بمصلحة الوطن والمواطن.