/686366/نائب-وزير-المالية-بالمنتدى-البرلمانى-لمستقبل-وطنرغم-التحديات-العالمية-ستكون-موازنة-العام-الجديد-على-قدر-الطموح

قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية، إن التغير الحالى فى مصر رغبة حقيقة للمصارحة بالمشاكل لإيجاد حلول لها، وأنه خلال أيام ستتقدم الحكومة بالموازنة الجديدة التى سيتم مناقشتها فى اللجان النوعية.

دوت الخليج

جاء ذلك فى كلمته بفعاليات الجلسة الثانية للمنتدى البرلمانى الثانى لحزب مستقبل وطن، المنعقد بمدينة الغردقة، بحضور وزير الزراعة السيد القصير، ود.أحمد كوجك، نائب وزير المالية، حيث استعراض كل الإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها تجاه كافة التحديات التي تواجه الدولة المصرية.، ويشارك بالمناقشات النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والنائب أحمد شلبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، والنائب هشام هلال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، والنائب محمد عزمى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

نائب وزير المالية بالمنتدى البرلمانى لمستقبل وطن:"رغم التحديات العالمية ستكون موازنة العام الجديد على قدر الطموح"

وتابع:" الموازنة الجديدة يتم اعدادها فى ظروف شديدة التعقيد، هناك أزمة كبيرة فى العالم كله، ارتفاع أسعار عالمية لم نشهده منذ عام 2008 فى بعض الأوقات ترتفع الأسعار بنسبة 20% على مستوى العالم، وتقوم بعض البلدان بالحد من خروج المنتجات من بلدانها لتوفير احتياجات المواطنين، والبعض الآخر يغلق على نفسه لمواجهة هذه المشاهد الصعبة.

نائب وزير المالية بالمنتدى البرلمانى لمستقبل وطن:"رغم التحديات العالمية ستكون موازنة العام الجديد على قدر الطموح"

واستكمل:" مع كل هذا الذى نشهده من أحداث نوعد أن الموازنة الجديدة ستكون على قدر التطلع والطموح فى هذا الأمر، التحديات كبيرة ولكن سنقدم موازنة تليق بالمواطن المصرى".

وقال كوجك:" هناك عدد من الأولويات التى حرصنا عليها فى الموازنة الجديدة أبرزها استمرار التنمية والعمل بكل جهد لضمان توفير السلع الأساسية بشكل دائم، وهذه أولوية أولى فى هذا الظرف الهام والحرص على الفئات الأقل دخلا والحفاظ على الأوضاع الاقتصادية والمالية فى البلد فى ظل هذا الظروف والحفاظ على المكتسبات التى تمت خلال الفترة السابقة، بالإضافة لبرنامج الحماية الإجتماعية، والصحة والتعليم ونحن أفضل من دول كثير من خلال توفير السلع والأوضاع الاقتصادية.