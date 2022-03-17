/686365/وزارة-المالية- بمناقشات-المنتدى-البرلمانى-لمستقبل-وطن-خصصنا-16-مليار-جنيه- لشراء-القمح-من-الفلاحين

قال الدكتور أحمد كوجك نائب وزير المالية إن المشهد الحالي يشمل ارتفاع أسعار عالميه لم تحدث منذ عام 2008 بسبب الحرب الأوكرانية وأزمة نقل وامدادات و الأوضاع العالمية تدخل في زيادة أسعار الفائدة، ورغم تلك الصعوبات الموازنة القادمة سوف تكون على قدر الطموح والمسؤولية وتليق بالمواطن المصري.

دوت الخليج

جاء ذلك فى كلمته بفعاليات الجلسة الثانية للمنتدى البرلمانى الثانى لحزب مستقبل وطن، المنعقد بمدينة الغردقة، بحضور وزير الزراعة السيد القصير، ود.أحمد كوجك، نائب وزير المالية، حيث استعراض كل الإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها تجاه كافة التحديات التي تواجه الدولة المصرية.، ويشارك بالمناقشات النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والنائب أحمد شلبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، والنائب هشام هلال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، والنائب محمد عزمى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وزارة المالية بمناقشات المنتدى البرلمانى لمستقبل وطن :"خصصنا 16 مليار جنيه لشراء القمح من الفلاحين "

ولفت إن هناك 4 أولويات في الموازنة الجديدة هي توافر السلع الغذائية فى المدى القصير والطويل والأولوية الثانية هي الحفاظ على الأوضاع الاقتصادية في البلاد ، والأولوية الثالثة هي الاهتمام بالتنمية البشرية والصحة والتعليم.

وزارة المالية بمناقشات المنتدى البرلمانى لمستقبل وطن :"خصصنا 16 مليار جنيه لشراء القمح من الفلاحين "

وقال كوجك إن هناك إصلاحات كبيرة حدثت في الميزانية العامة للدولة، كما تم زيادة سعر توريد اردب القمح المحلي من خلال حافز توريد لضمان توريد اكبر كمية من القمح للدولة وهو ما سيكلفنا حوالي 16 مليار جنيه، وخلال 24 شهر اتاحت الدولة 31 مليار جنيه دعم للمصدريين المصريين، وسوف يستمر برنامج دعم الصادرات في الفترة القادمة، وهناك مخصصات لدعم صناعة السيارات وسوف يتم إطلاق استراتيجية وطنية لتصنيع السيارات نهاية هذا الشهر.

وأكد كوجك على أن الموازنة القادمة سوف تشهد توفير ما بين 80 الي 90 مليار جنيه لمشروعات حياة كريمة، كما سيتم توفير ميزانية العلاوة الاضافية واثابة دورية للموظفين وهناك حافز اضافي للموظفين الذين مرتباتهم منخفضة، وحوافز اضافية للعاملين في التعليم والتعليم العالي، وتعيين 150 ألف معلم خلال 5 سنوات ، وتم إتاحة 3 مليار جنيه لتعيين 30 الف معلم خلال العام المالي القادم.