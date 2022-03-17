كوميديا من الدرجة الأولى.. طرح الإعلان الدعائي لـ مسلسل مكتوب عليّا رمضان 2022

/686362/كوميديا-من-الدرجة-الأولى-طرح-الإعلان-الدعائي-لـ-مسلسل-مكتوب-عليا-رمضان-2022

طُرح الإعلان الرسمي للمسلسل الكوميدي مكتوب عليّا بطولة الفنان أكرم حسني، استعدادًا لعرضه ضمن مسلسلات شهر رمضان 2022، وأوضح الإعلان أن البطل يستيقظ وهناك كتابات على جسمه تصف أشياء تحدث أثناء اليوم، وهو الوحيد الذي يرى تلك الكتابات، وينتهي الإعلان بجملة "محدش بياخد اكتر من اللي مكتوبله".

دوت الخليج يرصد طرح إعلان مسلسل مكتوب عليا المقرر عرضه في رمضان 2022

مسلسل مكتوب عليا بين مسلسلات شهر رمضان 2022

تعرض حلقات مسلسل مكتوب عليا ما يحدث لشخصية جلال التي يقدمها أكرم حسني، وهو يستيقظ وعلى جسمه كلمات تصف ما يحدث له أثناء اليوم، ولا يقدر أن يغير شيء فيها، ولا يراها أحد غيره، وهذا ما يؤدي به إلى أكتشاف أحداث خطيرة حوله، كما يستغله رجل أعمال صاحب نفوذ في لصالحه، فيدخل في صراعات لا دخل له فيها، وكل هذا يدور في إطار كوميدي عائلي.

مسلسل مكتوب عليا من إخراج خالد الحلفاوي

يتعاون المخرج خالد الحلفاوي والمننتج كريم أبو ذكري مع النجم أكرم حسني للمرة الثانية في مسلسل مكتوب عليا، حيث كان التعاون الأول بينهم في مسلسل الوصية، الذي شارك في السباق الرمضاني في عام 2018، ونال إعجاب منقطع النظير من الجمهور المصري والعربي، ولايزال يحقق نجاحًا حتى الآن عندما يُعاد عرضه على القنوات الفضائية المختلفة.

أبطال مسلسل مكتوب عليا

ويشارك البطولة مع أكرم حسني كل من آيتن عامر، عمرو عبد الجليل، هنادي مهنا، إسماعيل فرغلي، حنان سليمان، عزة لبيب، محمد طعيمة، هلا رشا ومحمود السيسي، مسلسل مكتوب عليّا من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبو ذكري.

مسلسل مكتوب عليا يُعرض على منصة watch it

سيُعرض مسلسل مكتوب عليا عبر منصة watch it الرقمية، التي طرحت البرومو الدعائي الأول للمسلسل، إلى جانب عرض المسلسل على قناة dmc الفضائية التي نشرت الإعلان الرسمي له أيضًا.

كما شوَّق الفنان أكرم حسني الجمهور لمسلسله مكتوب عليا من خلال صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وقام بنشر صورة البوستر الرسمي للمسلسل، وعلق عليه قائلًا: "احنا عيله جلجل.. عيله شبه أي عيله مصريه وفي يوم صحينا من النوم و… مش هنقولكم طبعا حصل ايه".