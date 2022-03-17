النائب أحمد السجينى بمناقشات المنتدى البرلمانى لحزب مستقبل وطن"عصر المعارضة الحنجورية انتهى"

/686361/النائب-أحمد-السجينى-بمناقشات-المنتدى-البرلمانى-لحزب-مستقبل-وطنعصر-المعارضة-الحنجورية-انتهى

أكد المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب ، أن اللجنة تجوب المحافظات ومؤخرا توجهنا في زيارة لعدد كبير من المحافظات كان آخرها محافظة الدقهلية، وتم زيارة أغلب مراكز المحافظة برفقة المحافظ وقيادات المحافظة مع النواب.

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جاء ذلك فى كلمته بفعاليات الجلسة الثانية للمنتدى البرلمانى الثانى لحزب مستقبل وطن، المنعقد بمدينة الغردقة، بحضور وزير الزراعة السيد القصير، ود.أحمد كوجك، نائب وزير المالية، حيث استعراض كل الإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها تجاه كافة التحديات التي تواجه الدولة المصرية.، ويشارك بالمناقشات النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والنائب أحمد شلبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، والنائب هشام هلال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، والنائب محمد عزمى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

أضاف السجينى، أنه يذكر جولات لجنة الإدارة المحلية لأنها يشارك بها جميع أجهزة الدولة من أجل التوافق على نتائج تصب فى صالح المواطن، مشيرا إلى أن عهد المعارضة الجنجورية انتهى وأصبحنا أمام المعارضة الموضوعية والتى نراها من القوي السياسية و تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وهو نقد موضوعي بدون معارضة حنجورية والهدف هو مصلحة الوطن، لافتا الي أن الحكومة تتعاون مع البرلمان ونوابه فيما يتعلق بالأمور المالية وانفاقها داخل المحافظات.

النائب أحمد السجينى بمناقشات المنتدى البرلمانى لحزب مستقبل وطن"عصر المعارضة الجنجورية انتهى"

وأوضح رئيس لجنة الادارة المحلية ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو من أوجد هذه الحالة من التنمية والألفة بين جميع النواب والقيادات التنفيذية في الدولة موضحا ان هناك تعاون بين المحافظات ولجنة الادارة المحلية بالبرلمان من أجل الصالح العام.

و كان الحزب قد إستثمر فرصة إستقرار الأوضاع لعقد ذلك المُنتدى الذى تم الإعداد له مُنذ شهر ديسمبر الماضى وتم تأجيله لحين انحسار موجة فيروس كورونا والتقليل من مخاطر الإصابه به، ووقع الإختيار على مدينه الغردقة لعقد المُنتدى بها تطلعاً للمُساهمة فى دعم السياحة بالنظر لكونها من أهم مصادر الدخل المصري .

النائب أحمد السجينى بمناقشات المنتدى البرلمانى لحزب مستقبل وطن"عصر المعارضة الجنجورية انتهى"

وقد جاء تزامن إنعقاد المُنتدى مع قُرب حلول شهر رمضان الكريم الأمر الذى دعا مُمثلى الأحزاب المُشاركين للإتفاق على الإعداد لخطط حزبية تشمل تنفيذ العديد من المُبادرات الاجتماعية المُشتركة لدعم المواطن المصري في كافه المجالات لمُواجهة ظاهرة غلاء الأسعار وكذلك التحذير من مخاطر جماعات الظلام وسعيها المُستمر لإستغلال الأحداث العالمية والتحديات الخارجية لإثارة الفتن والتأثير السلبي على المواطنين، كما تم الاتفاق على ضرورة توفير وسيلة سريعة للمواطنين تضمن سهولة تقديم طلباتهم وشكاواهم والرد عليها من النواب .