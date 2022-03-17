/686386/مصطفى-بكري-الشعب-المصري-يتحط-على-الروس-يا-حكومة-وكلنا-خدم-ليه

قال الإعلامي مصطفى بكري، أن أسعار الحديد والأسمنت ارتفعت ارتفع بشكل كبير، مضيفا الأسعار أصبحت في يد القطاع الخاص.. يطلع ويرفع زي ماعايز.. عايزين نرحم الشعب المصري الصبور اللي خاف على بلده.. لان اللعب المصري هو من وقف جمب الدولة في 30 يونيو ".

دوت الخليج

وتابع خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد:" الشعب المصري يتحط على الروس يا حكومة، لاننا خدم للشعب وولاد الشعب".

مصطفى بكري:« الشعب المصري يتحط على الروس يا حكومة وكلنا خدم ليه»

واكمل :"بكرة بلددنا هتبقى افضل ولكن بالجهد والكفاح والعمل والتكاتف من الجميع".

واستطرد:" الشعب المصري وواعي ولا احد يسطيع ان يضحك عليه ويغير فكره لانه يعي أن الدولة المصرية تعمل لأجله".

و قال الاعلامي مصطفى بكري انه يجب متابعة الاسواق ووضع رقابة عليها لان حجم المعاناة كبير وغلاء الاسعار يؤثر على المواطنين، مطالبا من حكومة الدكتور مصطفى مدبولي باستمرار الجهود والتخفيف من حجم المعاناة لدى المواطنين في خضم الأزمة الحالية".

وتابع الإعلامي مصطفى بكري:" لو مرتب المواطن 5000 جنيه في الشهر هيعمل بيها ايه.. هيسد كهرباء وايجار ومصاريف عائلته ازاي.. لازم نعذر الناس".

مصطفى بكري: «لو مواطن مرتبه 5000 جنيه هيصرف على نفسه ازاي»

واستطرد :" رئيس الدولة قال ان الناس بتعاني لذلك لا يجب استفزاز المواطنين بمبررات غير واقعية".

وقال الاعلامي مصطفى بكري ان المواطنين قد شهدو معاناة كبيرة الفترة الماضية من تبعيات الازمة العالمية بين روسبا وأوكرانيا، موضحا انه يوجد لغة تحريض هذه الايام عبارة عن اجندة سياسية مدبرة من الخارج.