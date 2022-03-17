محافظ الفيوم:تم توفير كافة السلع الغذائية لجميع المواطنين

/686383/محافظ-الفيومتم-توفير-كافة-السلع-الغذائية-لجميع-المواطنين

قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم إننا نعمل داخل المحافظة على محورين كبيرين وهما الأولى الأتاحة العالية للسلع الغذائية من خلال منافذ أهلا رمضان بين مديرية التموين مع الغرفة التجارية ومع كبار التجار، ومبادرة كلنا واحد الخاصة بوزارة الداخلية وسوف يتم فتح المعرض الخاص بتلك المبادرة يوم السبت القادم.

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وأضاف الأنصاري خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" تقديم الإعلامي محمد على شردي، المذاع على قناة "الحياة" الفضائية، أن المنافذ المتحركة الخاصة بالقوات المسلحة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين أيضا متوفرة وبشكل كبير في جميع مراكز المحافظة، مشيرا إلى أن هناك سيارات أخري محملة بالسلع الغذائية التابعة لوزارة الزراعة أيضا كانت تتجول في جميع أنحاء المحافظة لتلبية إحتياجات المواطنين من السلع الغذائية.

تم تفعيل دور المجتمع المدني والدور المؤسسي للأحزاب السياسية قاموا بعدد من الشوادر

وتابع محافظ الفيوم أنه تم تفعيل دور المجتمع المدني والدور المؤسسي للأحزاب السياسية قاموا بعدد من الشوادر وسيتم أفتتاحهم تباعا لتوفير السلع الغذائية.

وأوضح الدكتور الدكتور أحمد الأنصاري أن تم الاتفاق مع التجار أنهم لم يقوموا بالبيع بسعر الجملة ولكن سوف يقومون بالمساهمة بجزء من ثمن السلع الأسياسية لكي يتم توفيرها بشكل أكبر للمواطنين حتي يكون هناك تخفيف لأعباء على المواطنين.

وأشار إلى أن الغرض من تلك الشوادر والمعارض والسيارات المتنقلة هي توفير السلع الغذائية لجميع المواطنين في كافة أنحاء المحافظة حتي المناطق النائية.