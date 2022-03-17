/686378/بلاش-نستفز-الناس-مصطفى-بكري-لو-مواطن-مرتبه-5000-جنيه-هيصرف-على-نفسه-ازاي

قال الاعلامي مصطفى بكري انه يجب متابعة الاسواق ووضع رقابة عليها لان حجم المعاناة كبير وغلاء الاسعار يؤثر على المواطنين، مطالبا من حكومة الدكتور مصطفى مدبولي باستمرار الجهود والتخفيف من حجم المعاناة لدى المواطنين في خضم الأزمة الحالية".

دوت الخليج

وتابع الإعلامي مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، :" لو مرتب المواطن 5000 جنيه في الشهر هيعمل بيها ايه.. هيسد كهرباء وايجار ومصاريف عائلته ازاي.. لازم نعذر الناس".

مصطفى بكري: «لو مواطن مرتبه 5000 جنيه هيصرف على نفسه ازاي»

واستطرد :" رئيس الدولة قال ان الناس بتعاني لذلك لا يجب استفزاز المواطنين بمبررات غير واقعية".

وقال الاعلامي مصطفى بكري ان المواطنين قد شهدو معاناة كبيرة الفترة الماضية من تبعيات الازمة العالمية بين روسبا وأوكرانيا، موضحا انه يوجد لغة تحريض هذه الايام عبارة عن اجندة سياسية مدبرة من الخارج.

مصطفى بكري: نقول الحقيقة خوفا على المواطن والوطن

واستكمل الإعلامي مصطفى بكري:" نقول الواقع والحقيقة خوفا على المواطن وكيان الدولة، وكل مواطن مصري من حقه ان يتمتع بالمواطنة وحقوقه من خلال السكن الكريم والعيش بأمان في ظل القانون والدستور".

وأكمل بكري:" الأزمة العالمية تؤثر على لقمة عيش المواطن المصري، .. والدعم يجب أن يكون لمن يستحقه فقط، حتى يتم الوقوف بجانب الغلابة والطبقات المتوسطة".