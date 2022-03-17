/686376/العربيات-واقفة-عند-الأستوديو--محافظ-الشرقية-يداعب-مذيع-الحياة-على-الهواء

داعب الدكتور ممدوح غراب مذيع برنامج "الحياة اليوم" عندما قال له أن محافظة الشرقية بلد الكرام والخير وبها جميع الخيرات، قائلا "العربيات وافقة عند الأستديو يا أستاذ محمد".

دوت الخليج

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن الشوادر الخاصة بتوفير السلع الغذائية التي أفتحت داخل المحافظة بدأت في العمل في جميع المراكز وهناك تنسيق جيد جدا مع التجار وهناك تعاون كبير جدا معهم وتم الاتفاق على سعر إسترشادي مع الغرفة التجارية وما بين ووزارة التموين.

الشوادر الخاصة بتوفير السلع الغذائية التي أفتحت داخل المحافظة بدأت في العمل في جميع المراكز

وأضاف غراب خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" تقديم الإعلامي محمد على شردي، المذاع على قناة "الحياة" الفضائية، أن تم توزيع الأسعار الاسترشادية على كل منافذ البيع بحيث أن المواطن يعرف سعر المتوسط للسلع الغذائية مثل السكر والأرز والمكرونة، مشيرا إلى أن بداخل كل شادر موجود موظف من داخل المحافظة لمتابعة الأسعار.

وتابع محافظ الشرقية أن تم الاتفاق مع التجار بتوفير كافة الخدمات لهم من حيث الإنارة والتجهيزات حتي يتم عرض السلع الغذائية بداخل تلك الشوادر وتوفيرها للمواطنين بكل سهولة.

تم الاتفاق مع التجار بتوفير كافة الخدمات لهم من حيث الإنارة والتجهيزات حتي يتم عرض السلع

وأوضح الدكتور ممدوح غراب أن هناك إقبال كبير جدا على تلك الشوادر وعلى معارض أهلا رمضان والمواطنين يشترون إحتياجاتهم الخاصة بشهر رمضان وجميع السلع الغذائية متوفرة وبكثرة لكي تكفي جميع الاحتياجات.

وأشار إلى أن داخل هذه الشوادر لسيت فقط سلع الفواكه والخضروات ولكن بها أيضا سلع أخرى مثل الزيت والسكر والأرز والمكرونة وجميع السلع الغذائية التي يحتاجها كل بيت وكل مواطن.