/686371/بحوث-المحاصيل-الحقلية-طريقة-الزراعة-بالمصاطب-توفر-نص-التقاوب-على-المزارع-و25-من-المياه

تحدث الدكتور سامي رضا مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية الأسبق،عن ملف تحقيق الدولة المصرية للاكتفاء الذاتي من القمح، منوها أن الدولة المصرية تتصدر الدول المستوردة في القمح ولكنها أحد أعلى خمس دول من انتاجية الفدان للقمح.. حيث انه ما يذكر أن الدولة المصرية تستورد فقط، ولكن أيضا ينبغي التنويه ألى أن الدولة المصرية منتج قوب للقمح”.

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ونوه ان الدولة المصرية خلال لقاءه عبر برنامج بدون حظر تقديم الاعلامي أحمد مجدي المذاع على قناة صدى البلد، مشيرا إلى أن الدولة المصرية من اوائل الدول ذات الانتاجية العالية بوحدة المساحة من القمح على مستوى الدول النامية متابعا وجود أمور متعلقة بالظروف المناخية،والتي لها دورا هام بشان زيادة انتاجية الفدان.

بحوث المحاصيل الحقلية: طريقة الزراعة بالمصاطب توفر نص التقاوب على المزارع و25% من المياه

وتابع:” مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية الأسبق الموسم قبل الماضي كان موسم جدا جداـ وذلك بالنسبة لانتاجية الفدان في الدولة المصرية والتي تعمل على توفير أجود التقاوي للفلاح المصري لزيادة الإنتاجية، مشيرا الى قوة الدولة المصربة في انتاج ما يقرب 70 إلى 80% من احتياجاتها من القمح.

مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية الأسبق: طريقة المصاطب مفيدة للمزارع

واستطرد مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية الأسبق، انه يتم اعطاء المزارع اصناف القمح الجديدة ويتم تعريفه بطريقة المصاطب والتي تتميز بتوفير التقاوي للمزارع بتجنبه الطرق التقليدية، حيث توفرله ما يقرب من نص التقاوي بالاضافة إلى أن نسبة الوفر في مياه الري تصل الى 25%”.