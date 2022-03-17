/686370/التموين-فتح-8000-منفذ-هذا-العام-لعرض-السلع-الغذائية-الأساسية-بأسعار-منخفضة-في-مختلف-المحافظات

قال عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إنه تم فتح 8000 منفذ هذا العام لعرض السلع الغذائية الأساسية بأسعار منخفضة في مختلف المحافظات بالجمهورية، مشيرا إلى أن تم البدء في معارض أهلا رمضان لتوفير السلع الأساسية للمواطنين استعدادا لشهر رمضان المبارك بأسعار مخفضة بنسبة أكثر من 25%.

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وأضاف خليل خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" تقديم الإعلامي محمد على شردي، المذاع على قناة "الحياة" الفضائية، أن اليوم نزلت إلى شوارع الجيزة ما يقرب من 600 سيارة محملة بالسلع الغذائية الرئيسية بأسعار مخفضة تم الدفع بهم لتلبية وتوفير إحتياجات المواطنين.

البدء في معارض أهلا رمضان لتوفير السلع الأساسية للمواطنين استعدادا لشهر رمضان

وتابع رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين أنه تم إنطلاق 160 شادر على مستوي أنحاء الجمهورية و300 سيارة بها سلع غذائية في جميع أنحاء الجمهورية بالمناطق الكثر احتياجا، مضيفا إلى أنه تم فتح 1300 مجمع استهلاكي تابعة لشركة القابضة للنيل والأهرام والعامة والمصرية في جميع أنحاء الجمهورية بتخفيضات كبيرة جدا تصل إلى 30%.

وأوضح عبد المنعم خليل أنه رأي في معرض أهلا رمضان المقام في مدينة بنها به إقبال غير عادي والأسعار مخفضة جدا وخصومات عالية جدا وجميع المنتجات عالية الجودة، متابعا أن وزارة التموين تستعد لهذا الحدث من 3 أشهر ماضيين لاننا نعمل أننا نستهلك 50% أكثر من المنتجات الطبيعية التي نستهلكها في الأوقات الطبيعية.

وأشار إلى أن الإعلان عن السعر الجديد لرغيف الخبز الحر يوم الأحد المقبل.