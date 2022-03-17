/686344/مصطفى-بكري-الأزمة-الروسية-الأوكرانية-تؤثر-على-لقمة-عيش-المواطن-المصري-والدولة-تقوم-بمسئوليتها

قال الاعلامي مصطفى بكري ان المواطنين قد شهدو معاناة كبيرة الفترة الماضية من تبعيات الازمة العالمية بين روسبا وأوكرانيا، موضحا انه يوجد لغة تحريض هذه الايام عبارة عن اجندة سياسية مدبرة من الخارج.

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وتابع الإعلامي مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد:" أنه يوجد من يحاول دغدغة المشاعر الان .. نقول لهم انكم حكمتم الدولة قبل ذلك وكانت المشاكل كثيرة بشأن توافر السلع من الغاز والكهرباء ورغيف العيش".

مصطفى بكري: الأزمة الروسية الأوكرانية تؤثر على لقمة عيش المواطن المصري.. والدولة تقوم بمسئوليتها

واستكمل الإعلامي مصطفى بكري:" نقول الواقع والحقيقة خوفا على المواطن وكيان الدولة، وكل مواطن مصري من حقه ان يتمتع بالمواطنة وحقوقه من خلال السكن الكريم والعيش بأمان في ظل القانون والدستور". واستطرد:" احنا شعب طموحاته بسيطة يريد العيش حياة كريمة".

دعم الفئات المهمشة

ونوه:" توجد عدد من الشكاوي النابعة من ناس حقيقيين، ولكن الرئيس السيسي وجه بضروة دعم هذه الفئات من خلال توافر السلع وتسعير رغيف الخبز وردع التجار الجشعين".

وتابع الإعلامي مصطفى بكري:" حياة كريمة تم تمويلها بـ 700 مليار جنيه، من اجل بناء وطن حقيقي، قادر على توفير حياة كريمة للمواطن المصري".

وتابع بكري:" الأزمة العالمية تؤثر على لقمة عيش المواطن المصري، .. والدعم يجب أن يكون لمن يستحقه فقط، حتى يتم الوقوف بجانب الغلابة والطبقات المتوسطة".