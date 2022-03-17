رئيس مركز بحوث الصحراء الأسبق: مقولة مصر سلة غذاء العالم فيها مغالطة.....

قال الدكتور إسماعيل عبد الجليل رئيس مركز بحوث الصحراء الأسبق، إن إنتاجية فدان القمح، تعتبر مرتفعة، لكن زيادة مساحة الأراضي مرتبطة بالمياه في حال الإنتاج بمياه الري، يحتاج الفدان إلى 2 مليار متر مكعب.
وأضاف إسماعيل عبد الجليل، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد مجدي ببرنامج «بدون حظر» المذاع على قناة صدى البلد، أن مقولة مصر سلة غذاء العالم تحتوى على بعض المغالطات لأن هذه المقولة تم إطلاقها في وقت كانت البلاد ممطرة، لكن كمية الأمطار التي تسقط في الأراضي المصرية الآن متواضعة مقارنة بالدول الأخرى، ولا يمكن التنبؤ بموعد سقوط الأمطار وتنسيقها مع إنتاج القمح.
وبين رئيس مركز بحوث الصحراء الأسبق، أن المؤشرات الأولية للتغيرات المناخية توحي بزيادة في كميات الأمطار، مشيرا إلى أنه توجد محاصيل زراعية بديلة للقمح مثل الكينوا الذي يوفر 50% من المياه المستخدمة في زراعة القمح.
وأكد إسماعيل عبد الجليل، ضرورة تغيير النمط الاستهلاكي للمواطنين، والتوجه إلى المحاصيل البديلة، من أجل إحداث توافق مع التغيرات المناخية، والتقليل أيضا من استهلاك اللحوم، مشيرا إلى أن هناك مراكز بحوث مصرية تصنع بدائل جيدة من الأغذية.
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