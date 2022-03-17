مشروع «سفراء الأزهر» يطلق برنامج «حقق حلمك» بكلية اللغة العربية بالمنصورة

جدة - نرمين السيد - أطلق مشروع "سفراء الأزهر"، تحت رعاية المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، وبالتعاون مع مؤسسة «إنجاز مصر»، ورشة عمل تحت عنوان: "حقق حلمك"، بكلية اللغة العربية بنين المنصورة.





عقد البرنامج على مدار 3 أيام، وتضمن ثلاث ورش عمل، الأولى بعنوان: «كوِّن فكرتك»، وتهدف إلى فهم خطوات ومتطلبات عملية تصميم الأفكار، الورشة الثانية، بعنوان: «طور فكرتك»، وتهدف إلى التعرف على الأنواع المختلفة لمخطط نموذج العمل، والورشة الثالثة، بعنوان: «نفذ فكرتك»، وتهدف إلى التعرف على الأنواع المختلفة لريادة الأعمال، وفهم منهجية الشركات الناشئة عالية الكفاءة. وحصل المتدربون فى نهاية البرنامج على 3 شهادات معتمدة من مؤسسة «إنجاز مصر».

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