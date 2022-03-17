/686350/نائب-التنسيقية-بمناقشات-المنتدى-البرلمانى-لحزب-مستقبل-وطنتحيه-للمرأة-المصرية-وشهداء-الوطن-أبطال-الجمهورية-الجديدة

وجه النائب محمد عزمى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التحية والتقدير للمرأة المصرية، وشهداء مصر، مؤكدًا على أن المرأة المصرية هى عماد الأسرة المصرية والشهداء هم أبطال الجمهورية الجديدة الذين نحي من خلال تضحياتهم فى مصر خلال الفترة الأخيرة.

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جاء ذلك فى كلمته بفعاليات الجلسة الثانية للمنتدى البرلمانى الثانى لحزب مستقبل وطن، المنعقد بمدينة الغردقة، بحضور وزير الزراعة السيد القصير، ود.أحمد كوجك، نائب وزير المالية، حيث استعراض كل الإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها تجاه كافة التحديات التي تواجه الدولة المصرية.، ويشارك بالمناقشات النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والنائب أحمد شلبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، والنائب هشام هلال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، والنائب محمد عزمى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

نائب التنسيقية بمناقشات المنتدى البرلمانى لحزب مستقبل وطن"تحيه للمرأة المصرية وشهداء الوطن أبطال الجمهورية الجديدة"

كما وجه الشكر لحزب مستقبل وطن على دوره فى إقامة المنتدى البرلمانى الثانى بمشاركة الأحزاب والقوى السياسية، مؤكدا على أن هذا المشهد يؤكد الممارسة السياسية المستقرة بتعاون وتنسيق الأحزاب والقوى السياسية المصرية، مشيرا إلى أن مثل هذه اللقاءات تخلق حالة من الحوار والاتصال المباشر بين الأحزاب والقوى السياسية مما يترتب عليه ثقافة حوار هى عماد بناء الإنسان.

وأكد النائب محمد عزمى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بأن شهر مارس تكون فيه رسائل قوية بشأن المرأة المصرية ويوم الشهداء مؤكدا على أن رسالته فى مثل هذه الملتقيات تخص المرأة المصرية والشهداء الذين ضحوا من أجل الوطن، داعيا الحضور للوقوف دقيقة على أرواح الشهداء مؤكدا على أن هذه الدقيقة مصدرا للعز والفخر على دورهم .

و كان الحزب قد إستثمر فرصة إستقرار الأوضاع لعقد ذلك المُنتدى الذى تم الإعداد له مُنذ شهر ديسمبر الماضى وتم تأجيله لحين انحسار موجة فيروس كورونا والتقليل من مخاطر الإصابه به، ووقع الإختيار على مدينه الغردقة لعقد المُنتدى بها تطلعاً للمُساهمة فى دعم السياحة بالنظر لكونها من أهم مصادر الدخل المصري .

وقد جاء تزامن إنعقاد المُنتدى مع قُرب حلول شهر رمضان الكريم الأمر الذى دعا مُمثلى الأحزاب المُشاركين للإتفاق على الإعداد لخطط حزبية تشمل تنفيذ العديد من المُبادرات الاجتماعية المُشتركة لدعم المواطن المصري في كافه المجالات لمُواجهة ظاهرة غلاء الأسعار وكذلك التحذير من مخاطر جماعات الظلام وسعيها المُستمر لإستغلال الأحداث العالمية والتحديات الخارجية لإثارة الفتن والتأثير السلبي على المواطنين، كما تم الاتفاق على ضرورة توفير وسيلة سريعة للمواطنين تضمن سهولة تقديم طلباتهم وشكاواهم والرد عليها من النواب .