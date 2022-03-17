انتصار السيسي دخلت قلبي وبرفض العُري .. أبرز تصريحات الفنانة رجاء حسين في الستات ميعرفوش يكدبوا

/686349/انتصار-السيسي-دخلت-قلبي-وبرفض-العري--أبرز-تصريحات-الفنانة-رجاء-حسين-في-الستات-ميعرفوش-يكدبوا

حلت الفنانة رجاء حسين ضيفة في برنامج الستات ميعرفوش يكدبوا مع الإعلاميتين سهير جودة ومفيدة شيحة، المذاع عبر شاشة فضائية النهار مساء اليوم الخميس، وصرحت بعض التصريحات المثيرة للجدل بشكل كبير.

دوت الخليج يرصد لكم أبرز تصريحات الفنانة رجاء حسين في برنامج الستات ميعرفوش يكدبوا وذلك خلال السطور القادمة.

أبرز تصريحات رجاء حسين مع مفيدة شيحة وسهير جودة

_ بُعدي عن الفن وعدم الاستعانة بيا في أي أدوار خلال السنين اللي فاتت وجعني أوي.

_ هو في عمل فني يخلو من دور الأم أو الجدة؟

_ الفن هو ذاكرة التاريخ.

_ والتاريخ يمكن أن يكون إدانة للفنان.

_ أو مصدر فخر له خلال حياته أو بعد وفاته لو ماشية بتاريخك صح؛هتكون أعمالك مصدر فخر واعتزاز ليكي.

_ أنا عايزة لما الناس تتفرج على أعمالي أكون فخورة مش مكسوفة منها.

_ أنا مش بتدخل خالص في أي مشكلات شخصية بين فنان وفنانة.

_ ومش بتدخل في خناقات بين الفنانات مهما كانت علاقتي بيهم عشان أنا بحب أكون في حالي.

_ التكريم كان رائع وأسعدني كثير والسيدة انتصار السيسي دخلت قلبي بضحكتها وأناقتها.

_ اتكرمت من جهات رسمية كتير ولكن التكريم ده بالنسبة ليا كان مختلف.

_ فرحتي بالتكريم كأنه فرحة عيد.

_ أنا ماعيشتش طفولتي وبعيش دلوقتي بقلب طفلة وكان التكريم ليا مصدر للبهجة والسعادة.

_ أرفض العري والإسفاف رفض مطلق.

_ أنا ست شرقية واللي بيحصل ده حرام وميرضيش ربنا.

_ عمرنا ما سمعنا إن فنانات زمان كانو بيظهروا بهذه الطريقة.

_ أنا دقة قديمة وشوفت السيدة فاتن حمامة لما كانت بتحضر مهرجانات كانت ملابسها محترمة وإطلالتها أنيقة.

_ يا رجال الأعمال ابعدوا عن السينما والفن اللي بيحصل حاليًا تجارة، ولا يمت بصلة للفن المصري وبرفض تعبير أنه يمثل مصر.

_ هو اللي كان بيحصل في المهرجانات كان يعجب حد؟ وده رأي ومش هخالف ضميري وأقول كلام عكسه.

_ وبعدين خسارة فيهم الكلام ده مش مهرجان سينما ده عرض أزياء.

_ الرئيس عبد الفتاح السيسي منح المرأة حقوقها كاملة ويقف في ظهرها دائما.

_ والسيسي عمل عدد كبير من الإنجازات على كافة القطاعات بالدولة المصرية، بالنسبة للمرأة والمواطن البسيط في مصر.