/686348/قائمة-الأهلي-لمواجهة-المريخ-السوداني-بدوري-الأبطال

أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، عن قائمة الفريق التي تدخل معسكرًا مغلقًا مساء اليوم، استعدادًا لمباراة المريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المريخ السوداني في السادسة من مساء غد الجمعة على ملعب الأهلي we السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

قائمة الأهلي لمواجهة المريخ السوداني:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم – ومحمود وحيد - علي معلول - ومحمد عبد المنعم - وكريم فؤاد - ومحمد هاني - وأيمن أشرف.

خط الوسط: حمدي فتحي - وحسين الشحات - وأليو ديانج - وعمرو السولية - ومحمد مجدي أفشة - ومحمد محمود - وطاهر محمد طاهر - ولويس ميكيسوني - وأحمد عبد القادر.

خط الهجوم: حسام حسن - ومحمد شريف – بيرسي تاو.

الإجتماع الفني للمباراة

وعقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والمريخ ظهر اليوم الخميس، بحضور الجهاز الإداري لكلا الفريقين إلى جانب ممثلي الاتحاد الإفريقي من لجنة الحكام ومراقب المباراة.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على أن يرتدي النادي الأهلي زيا كاملا من اللون الأسود، على أن يرتدي فريق المريخ الزي الأحمر كاملا، بالإضافة إلى الاتفاق على كافة الترتيبات التنظيمية الخاصة بالمباراة وموعد وصول الفريقين إلى الاستاد وانطلاق عمليات الإحماء وغيرها من الأمور التنظيمية الخاصة باللقاء.

ومن المقرر أن يعقد المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة في السادسة والنصف مساء اليوم باستاد الأهلي we السلام، ويتحدث خلاله موسيماني المدير الفني للأهلي وكابتن الفريق عن مواجهة المريخ السوداني والرد على أسئلة وسائل الإعلام المختلفة الخاصة بالمباراة. ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المريخ السوداني في السادسة من مساء غد الجمعة على ملعب الأهلي we السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.