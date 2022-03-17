بعد تألقه  في نقل عام.. نور في أول تعاون مع والده خالد النبوي

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حقق نور النبوي نجاحًا كبيرًا في مسلسل نقل عام مع النجم محمود حميدة، ما جعله يشارك مع والده النجم خالد النبوي في أول عمل درامي يجمع بينهما، وهو مسلسل راجعين يا هوى المقرر عرضه ضمن مسلسلات شهر رمضان 2022.

دوت الخليج يرصد تفاصيل أول تعاون فني بين خالد النبوي وابنه نور في مسلسل راجعين يا هوى

نور النبوي يشارك والده في بطولة مسلسل راجعين يا هوى

يشارك الفنان الشاب نور النبوي مع والده خالد النبوي في بطولة مسلسل راجعين يا هوى، وهو أول عمل فني يجمعهما سويًا، وبهذا يكون نور يشارك للعام الثاني على التوالي في السباق الرمضاني، بعدما قدم دور البطل الشهيد أحمد شوشة، في مسلسل الاختيار 2، الذي تم عرضه في رمضان 2021، وكان هذا أول ظهور فني للوجه الجديد نور النبوي على شاشة التليفزيون.

مسلسل راجعين يا هوى قصة أسامة أنور عكاشة

كتب قصة مسلسل راجعين يا هوى عميد الدراما العربية الراحل أسامة أنور عكاشة، وقام محمد سليمان عبد المالك بعمل المعالجة الدرامية للرواية، وهو للمخرج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما ستوديوز.

يشارك في بطولة مسلسل راجعين يا هوى كل من أيضاً نور اللبنانية، أحمد بدير، أنوشكا، وفاء عامر وهنا شيحة، ويحكي المسلسل عن بليغ أبو الهنا، رجل الأعمال الذي خسر تجارته في أوروبا وعاد إلى مصر لاسترجاع ميراثه، ووجد نفسه مكلف بلم شمل أفراد العائلة مرة ثانية.

دور نور النبوي في مسلسل راجعين يا هوى

يقدم نور النبوي شخصية طارق وهو شاب حديث التخرج، الذي تربطه علاقة قوية بعمه راغب، ويأمل بإقامة مشروعًا له بعيدًا عن افراد عائلته وممتلاكاتهم، ويقع في حب ولاء ابنة عمه الآخر ويستحيل استكمال هذه العلاقة.

نور النبوي في مسلسل نقل عام

يشارك نور النبوي في مسلسل راجعين يا هوى بعد تألقه الذي حققه في مسلسل نقل عام، بطولة النجم محمود حميدة، الذي يُعرض هذه الفترة على منصة Watch It، إلى جانب عرضه على قناة dmc الفضائية، ونال المسلسل على متابعة الجمهور وتبادل أحدث التطورات فيه رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر منذ بداية عرضه، وشكل نور من خلال أدائه المقنع الطبيعي فيه أن يكون قاعدة جماهيرية كبيرة، كما ظهر ذلك في تعليقات الجمهور التي تلقاها عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.