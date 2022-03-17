/686346/عمر-جابر-يقترب-من-منتخب-مصر-لمبارتي-السنغال

دخل عمر جابر تفكير الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش، للإستعانة بخدماته خلال مبارتي السنغال، ضمن تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويغيب عن منتخب مصر أكرم توفيق للإصابة ويشغل عمر كمال عبد الواحد مركز الظهير الأيمن بالمنتخب في الوقت الحالي، ليتم الإستعانه بإمام عاشور في تلك المركز بالمباراة النهائية في كأس أمم أفريقيا بعد إيقاف عمر كمال.

ليفكر الجهاز الفني بشكل جاد في ضم عمر جابر الظهير الأيمن لبيراميدز، الذي ظهر بشكل جيد خلال مباريات الفريق الأخيرة، ليشغل ذلك المركز في منتخب مصر خلال مواجهتي السنغال الحاسمتين.

انتهاء الطرح الأول من تذاكر مباراة مصر والسنغال بتصفيات كأس العالم 2022

أعلنت شركة تذكرتي انتهاء الطرح الأول من تذاكر مباراة مصر والسنغال في لقاء الذهاب بالدور الأخير من التصفيات النهائية للقارة الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر.

ويستضيف منتخب مصر نظيرة القاري منتخب السنغال، في الـ 25 من مارس الجاري، في ذهاب الدور النهائي من تصفيات كأس العالم 2022، والتي يحتضنها استاد القاهرة الدولي.

وكشف شركة تذكرتي عن طرح تذاكر مباريات مصر والسنغال باستاد القاهرة، على ثلاث مراحل، والتي أعلنتها منذ قليل على غلق الطرح الأول، فيما يفتتح الطرح الثاني الأربعاء.

أسعار تذاكر المباراة كالآتي:

الدرجة الثالثة: 100 جنيه

الدرجة الثانية: 250 جنيه

الدرجة الأولى العلوي: 400 جنيه

الدرجة الأولى: 600 جنيه

المقصورة: 2000 جنيه

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال

أعلنت شبكة قنوات أون تايم سبورت عن إذاعة مباارة مصر والسنغال في تصفيات القارة الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2021، في لقاء الذهاب والإياب.

خروج منتخب مصر مع كيروش من بطولة كأس العرب من المربع الذهبي زاد عليه بعض الضغوطات من الجمهور، ليخرج ويعلنها أنه جاء في اتفاقه مع الاتحاد على التأهل لكأس العالم وليس أي بطولات آخرى.

نهائي كأس أمم إفريقيا 2021

خسر منتخب مصر نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 أمام السنغال بركلات الترجيح، بعزة أداء وكل فخر، بعد تقديم مباراة من العيار الثقيل في البطولة، وجرجرت أسود التيرانجا للوقت الإصافي بالتعادل السلبي.

سيطر الحزن على لاعبي وكل محبي المنتخب المصري، ولكن كانت الأعباء أفقل على قائد الفريق محمد صلاح، بعد ضياع اللقب للمرة الثانية في اللحظات الأخيرة.