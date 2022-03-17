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انطلاق الجلسة الثانية للمنتدى البرلمانى لحزب مستقبل وطن بمشاركة وزير الزراعة ونائب وزير المالية

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/686345/انطلاق-الجلسة-الثانية-للمنتدى-البرلمانى-لحزب-مستقبل-وطن-بمشاركة-وزير-الزراعة-ونائب-وزير-المالية

بدأت فعاليات الجلسة الثانية للمنتدى البرلمانى الثانى لحزب مستقبل وطن، المنعقد بمدينة الغردقة، بحضور وزير الزراعة السيد القصير، ود.أحمد كوجك، نائب وزير المالية، حيث استعراض  كل الإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها تجاه كافة التحديات التي تواجه الدولة المصرية.، ويشارك بالمناقشات  النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والنائب أحمد شلبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن،  والنائب هشام هلال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، والنائب محمد عزمى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

دوت الخليج

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جاء ذلك بعدما شهدت الجلسة الافتتاحية، أمس، حضور المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية  ممثلا لرئيس مجلس الوزراء بندوة ( آليات وأوجه التعاون بين الحكومة وأعضاء مجلس النواب والشيوخ )، فضلاً عن إلقاء مُحافظ البحر الأحمر كلمة تتضمن الترحيب بالمُشاركين والتأكيد على دور مثل تلك المُنتديات في تشجيع ودعم السياحة بمدينة الغردقة .

انطلاق الجلسة الثانية للمنتدى البرلمانى لحزب مستقبل وطن بمشاركة وزير الزراعة ونائب وزير المالية

ويحضر ندوة اليوم رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب والشيوخ ومختلف النواب ممثلين لكل محافظات الجمهورية، مع نواب الأحزاب والقوى السياسية الممثلة داخل البرلمان، وأعضاء حزب مستقبل وطن بمختلف أنحاء الجمهورية، حيث المنتدى يتم تنظيمة بجهود الحزب الذاتية على نفقه نوابه وكوادره التنظيمية، فيما تم الإعلان أمس عن تطبيق جديد فى ضوء التعاون بين النواب والحكومة من أجل رقمنه طلبات الأعضاء والتعامل بشكل إلكترونى فى كل الطلبات المقدمه من المواطنين.

ويأتي انعقاد المنتدى الثاني بعد النسخة الأولى التي عقدت في ٢٠١٨،في ضوء التواصل المباشر بين نواب وأعضاء الحزب مع الحكومة، ووضع قضايا المواطن والوطن على طاولة المناقشات، والتواصل لرؤى تصب في صالح الوطن والمواطن، حيث اللقاءات والجلسات تكون سبيل لنقل نبض الشارع ورؤي المواطنين من جامب أعضاء الأحزاب ونوابهم المنتشرين بكافة محافظات الجمهورية.

انطلاق الجلسة الثانية للمنتدى البرلمانى لحزب مستقبل وطن بمشاركة وزير الزراعة ونائب وزير المالية

الجمهورية الجديدة والإجراءات التي اتخذت، ستكون محور النقاش الثالث يوم السبت المقبل بمشاركة ودهالة السعيد، وزيرة التخطيط، ود.عاصم الجزار، وزير الإسكان، ونفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة حيث المناقشات الموسوعة حول جهود التطوير والتنمية بالجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

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و كان الحزب قد إستثمر فرصة إستقرار الأوضاع لعقد ذلك المُنتدى الذى تم الإعداد له مُنذ شهر ديسمبر الماضى وتم تأجيله لحين انحسار موجة فيروس كورونا والتقليل من مخاطر الإصابه به، ووقع الإختيار على مدينه الغردقة لعقد المُنتدى بها تطلعاً للمُساهمة فى دعم السياحة بالنظر لكونها من أهم مصادر الدخل المصري .

 

وقد جاء تزامن إنعقاد المُنتدى مع قُرب حلول شهر رمضان الكريم الأمر الذى دعا مُمثلى الأحزاب المُشاركين للإتفاق على الإعداد لخطط حزبية تشمل تنفيذ العديد من المُبادرات الاجتماعية المُشتركة لدعم المواطن المصري في كافه المجالات لمُواجهة ظاهرة غلاء الأسعار وكذلك التحذير من مخاطر  جماعات الظلام وسعيها المُستمر لإستغلال الأحداث العالمية والتحديات الخارجية لإثارة الفتن والتأثير السلبي على المواطنين، كما تم الاتفاق على ضرورة توفير وسيلة سريعة للمواطنين تضمن سهولة تقديم طلباتهم وشكاواهم والرد عليها من النواب .

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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