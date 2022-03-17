نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد شهر رمضان للعام الجاري 2021م في المقال التالي

عمر شويل - جدة زادت التساؤلات والاستفسارات على محركات جوجل، ومواقع التواصل الاجتماعي وخاصتاََ تويتر عن موعد شهر رمضان المبارك، وهذا لكي يتم علم المواطنين معرفة موعد شهر رمضان المبارك، حيث أن الصيام الركن الرابع من أركان الإسلام الخمس، حيث أن الصيام وبدء صلاة التراويح في المساجد، وقراءة القرآن الكريم، وسوف يتم استعداد جميع المواطنين المسلمين والمسلمات عيد الفطر المبارك، حيث أن المواطنين ينتظرون موعد شهر رمضان من العديد من الشهور الماضية، وظهور الروحانيات وأجر وثواب فضله الله عز وجل عليه، حيث أن سوف نقوم بعرض البحث عن موعد شهر رمضان للعام الجاري 2021م حيث أن نقوم بعرض مظاهر الاحتفال بشهر رمضان المبارك.

موعد شهر رمضان للعام الجاري 2021م :

المواطنين يشتاقون للصيام في رمضان، وهذا ينتظرون من عاماََ ماضي، وصلاة التراويح في المساجد من جديد، تبادل الزيارات بين الأهالي، والأصحاب، وفعل الخير، بالإضافة إلى ذلك ينتظر الجميع صون وفضائل محمودة وطقوس رمضانية متعددة، وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ينتظرون أفضل ليلة وهي (ليلة القدر) خير من ألف شهر، ولذلك تم الإعلان عن موعد شهر رمضان هذا العام 2021م ابتداءً من يوم 13 أبريل القادم 2021م.

ومن الجدير بالذكر أن بعد تصريحات المعهد القومي للبحوث الفلكية أن من الأرجح أن سوف يكون شهر شعبان 29 يوماََ فقط هذا العام، حيث أن لذلك تم الإعلان عن موعد شهر رمضان الكريم بنفحاته العطرة يوم 13 من شهر أبريل القادم 2021م، حيث أن شهر رمضان الكريم تداعب فيه قلوب المسلمين والمسلمات، وتحلق بهم في سماء الطاعات والعبادات لله عز وجل.

ومن المنتظر أن سوف يتم الإعلان رسمياََ عن تغيير موعد بدء شهر رمضان الكريم وهذا بناءاً، على رؤيته الهلال التي تحرص وزارة الأوقاف المصرية وهذا بعد رؤيته في يوم 29 من شهر شعبان القادم، بالإضافة إلى ذلك أن يزداد تتدفق الصدقات على العديد من الفقراء، وتمتلئ المواصلات بقراءة القرآن الكريم وتبادل الزيارات بين الأهل والأصدقاء، شهر رمضان ملئ بالخير والبركه.

مظاهر الاحتفال بشهر رمضان المبارك :

كثير من المواطنين يريدون الاحتفال بشهر رمضان المبارك،ويريدون الأطفال اللعب بالألعاب، وتزيين الشوارع بالفوانيس، واشتغال الأنوار بالمساجد، وتمتلئ الشوارع زحمه بموائد الرحمن وقت الإفطار يضرب مدفع رمضان، حيث أن وقت السحور في الساعات الأخيرة من الليل وتجول المسحراتي في الشوارع، لكي يقوم باستيقاظ المسلمين والمسلمات وقت السحور قبل أذان الفجر.

شهر رمضان المبارك يقع بين أقصر وأطول شهور السنة الهجرية، وهذا بناءاً على شعور المواطنين، وليس للحسابات الفلكية على الإطلاق، شهر رمضان يقع بين شهر شعبان الذي يسمونه بالقصير لانه قبل شهر رمضان وينتظر العديد من المواطنين لهذا الشهر المبارك، أما بالنسبة لشهر شوال يسمى “بشهر شوال الطويل” لانه يلي شهر رمضان الكريم الغالي على قلوبنا جميعاََ.