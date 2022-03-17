المملكة المتحدة تحدث إرشادات السفر إلى مصر

أعلنت السفارة البريطانية بالقاهرة، أن المملكة المتحدة قامت بتحديث إرشادات السفر إلى مصر.

وذكرت السفارة - في بيان صحفي نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الخميس - : "لم نعد ننصح بعدم السفر إلا للضرورة إلى الفيوم والجزء الجنوبي من محافظة جنوب سيناء"، حيث أنه بموجب التحديث الجديد أصبح من الممكن للسائح البريطاني زيارة الفيوم وجنوب سيناء في أي وقت "ولم تعد للضرورة".

وأضافت : "هذا يعني أنه أصبح الآن أسهل من أي وقت مضى لمئات الآلاف من البريطانيين الذين يزورون مصر كل عام لاكتشاف المزيد من هذا البلد المذهل".

وأشارت السفارة إلى أنه مع رفع إجراءات كورونا عند العودة إلى المملكة المتحدة "الآن هو الوقت المثالي" لحجز الزيارة خلال العطلات.

وأهابت بالبريطانيين الذين يرغبون في السفر بمراجعة أحدث نصائح السفر والبقاء على اتصال بمزود خدمات السفر.