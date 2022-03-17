التأمين الصحى: 3 مليارات و280 مليون جنيه تكلفة انضمام جنوب سيناء للمنظومة

ترأس الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، اليوم، اجتماع اللجنة التنسيقية للهيئات الثلاث بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة نصر.

واستهل الاجتماع، بمناقشة امتداد تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات الجديدة، وفقًا للتكليفات الرئاسية بضغط الجدول الزمني للمشروع وإنجازه خلال ال9 سنوات المقبلة، حيث جرت دراسة إنشاء مجموعة عمل مشتركة بين اللجنة التنسيقية ووزارة المالية لدراسة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظات المرحلة الثانية، ورسم التوجه وخريطة امتداد المنظومة بالمحافظات الجديدة، وكذلك وضع الآليات الخاصة بأبعاد ومنهجية تحديث الدراسة الإكتوارية لمشروع التأمين الصحي الشامل لضمان الاستدامة المالية للمشروع.

واستعرض الاجتماع، جاهزية التشغيل الرسمي للمنظومة بمحافظة الإسماعيلية، وذلك بعد الاطمئنان على مرحلة التشغيل التجريبي للمنظومة بالمحافظة، حيث أشار الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، إلى أنه جرى تقديم أكثر من 2,3 مليون خدمة طبية وعلاجية من خلال منشآت الهيئة بجودة عالمية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية، لافتًا إلى التشغيل الرسمي للمنظومة بالمحافظة شهر أبريل المقبل.

وناقش الاجتماع، موقف التشغيل التجريبي للمنظومة بمحافظة جنوب سيناء، والتي انطلقت بها في 16 فبراير من العام الماضي 2021، وأشار السبكي إلى أنه سيتم تشغيل المرحلة الأولى للمنظومة بالمحافظة من خلال مستشفيين إضافة إلى 12 مركزا ووحدة طب أسرة، كما نوه للاستعداد لنقل الأصول من المنشآت الصحية والعاملين الخاصة بهذه المرحلة من الجهات المختلفة التابعة لها للانضمام إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية خلال شهر أبريل المقبل.

ولفت، إلى أنه سترتكز منظومة التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء على 23 مركزا ووحدة طب أسرة يعملون بتكنولوجيا الجيل الثاني والثالث التي تدعم خدمات التشخيص والعلاج عن بُعد، بالإضافة إلى 8 مستشفيات منها "شرم الشيخ الدولي، طابا المركزي، دهب المركزي، رأس سدر، سانت كاترين"، وغيرها من المستشفيات المنتشرة في أرجاء المحافظة، لتوفير خدمات الرعاية الصحية للمنتفعين على الوجه الأكمل، وذلك نظرًا للطبيعة الجغرافية للمحافظة وكونها من المحافظات مترامية الأطراف.

وأضاف، أنه تم تسجيل أكثر من 90% من المواطنين ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بجنوب سيناء حتى الآن، وهي أعلى نسبة في التسجيل بين محافظات المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة، كما تم الفحص الطبي الشامل لأكثر من 60 ألف مواطن بنسبة أكبر من 70% من إجمالي سكان المحافظة، مشيرًا إلى أنه بلغ إجمالي تكلفة المنظومة بجنوب سيناء 3,280 مليار جنيه، شملت 2,1 مليار جنيه تكلفة البنية التحتية للمنشآت الصحية المقرر انضمامها للمنظومة بالمحافظة، إضافة إلى 580 مليون تكلفة التجهيزات الطبية وغير الطبية لتلك المنشآت، و600 مليون جنيه تكلفة التشغيل التجريبي للمنظومة بالمحافظة.

وتطرق الاجتماع، إلى موقف شركة E-Finance "إي فاينانس" بعد قبول التعاقد معها، لتطوير وإدارة وتشغيل الحلول التكنولوجية والرقمية لخدمات منظومة التأمين الصحي الشامل، فضلًا عن تقديم الخدمات الرقمية المتخصصة لقطاع التأمين الصحي الشامل والقطاع الصحي بشكل عام على مستوى الجمهورية، وقال السبكي، إن ذلك يعد ضمن خطوات تطوير منظومة الصحة في مصر وبناء مصر الرقمية وإتاحة الخدمات الصحية للمواطنين بشكل أكثر تميزًا وفقًا لأهداف رؤية مصر 2030، وتنفيذًا للتوجيهات الواضحة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بجعل صحة المصريين أولوية قصوى على جميع الأجندات الحكومية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، العمل الجاد على تزويد منظومة التأمين الصحي الشامل بكل أدوات ووسائل النجاح والتميز التي تتيح تحقيق الهدف منها، وهو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر وبجودة عالمية، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة حلم المصريين، وتابع: أنه يتم تعزيز نجاح المنظومة بتنفيذ استراتيجية الميكنة والتحول الرقمي للخدمات ضمن الاستراتيجية التي تتبناها الدولة في أن تشمل مظلة الرقمنة والتطوير جميع القطاعات في البلاد.