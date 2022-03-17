آلية تسعير الخبز الحر.. كيف واجهت الدولة جشع التجار وارتفاع الأسعار؟

قال الكاتب الصحفي محمد حمادة، إن الإجراءات التي تتخذها الحكومة لوضع آلية تسعير الخبز الحر، جاءت لمواجهة الممارسات الاحتكارية من بعض التجار، الذين يلجئون لتخزين المواد الغذائية أملا في رفع أسعارها.

وأضاف محمد حمادة، خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن الدولة استمعت إلى ما يدور في الشارع المصري، وقررت التصدي لجشع التجار، والاستجابة للشعب بإصدار حزمة قرارات حاسمة.

وبيّن الكاتب الصحفي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما ما يصغي إلى نبض الشارع ويترجم ذلك في توجيهات من شأنها تحقيق العدالة الاجتماعية، موضحا أن الرئيس أعطى توجيهاته بوجود تسعيرة لرغيف الخبز الحر لمنع التلاعب في الأسعار، ووجه وزارة التموين بشن حملات التفتيش، وتوريد الدقيق إلى المخابز والتأكد من مواصفات رغيف الخبز.

وأشاد محمد حمادة، بدور الدولة المصرية في استباق أحداث ارتفاع الأسعار بإنشاء أكثر من 50 صومعة لحفظ القمح، وتوفير مخزون استراتيجي يطمئن الشعب المصري، مشيرا إلى أن موسم حصاد القمح في منتصف أبريل المقبل، سيوفر كميات إضافية، وهذا يجعلنا نطمئن بأن السلعة الاستراتيجية الأولى متوفرة حتى نهاية العام الجاري.

واختتم الكاتب الصحفي، تصريحاته بأن الإجراءات التي وجه بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحكومة فيما يخص رغيف الخبز الحر أو السلع الغذائية، تعني أن الدولة ستضرب بيد من حديد على أيدي كل من يتاجر بقوت الشعب المصري.